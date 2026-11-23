Las nuevas generaciones conocen a la perfección el impacto positivo que tiene en su cuerpo el realizar rutinas de ejercicio diarias. En ese sentido, los más adultos del hogar también han comenzado a reconocer la importancia del ejercicio para bajar de peso, sobre todo después de cierta edad.

Específicamente hablando, las personas que tienen o superan los 60 años han comenzado a realizar actividad física con el objetivo de bajar de peso y verse bien en esta etapa de su vida. Por tal motivo, distintos expertos en la materia han dado a conocer el mejor método para perder esos kilos que hay de más en el cuerpo.

¿Cuál es el mejor método para bajar de peso después de los 60 años?

Ana Arrechea, entrenadora persona, sostiene que para adelgazar se necesita cambiar la composición corporal de las personas, motivo por el cual “el entrenamiento de fuerza ayuda a mantener y ganar la masa muscular mientras se reduce el porcentaje de grasa y se mejora la forma física”, sostiene para InStyle.

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Tus músculos pueden seguir creciendo después de los 40, 60 e incluso 80 años. Pero necesitan el estímulo adecuado.



Entrena fuerza y aumenta progresivamente la dificultad. Consume suficiente proteína todos los días.… pic.twitter.com/xOD7dfqi2w — Dr. Rodrigo Arteaga (@DocArteaga) November 10, 2026

Del mismo modo, Daniel Galindo, director de Vivagym Group, establece que las sesiones de fuerza por semana son importantes para las personas que desean bajar de peso, aunque hace hincapié en no obsesionarse con adelgazar, sobre todo, en esta etapa de la vida.

¿Cuál es la mejor forma de hacer ejercicios de fuerza después de los 60 años?

Daniel Galindo menciona que lo idóneo en este tipo de casos es combinar dos o tres sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana junto a “caminatas a paso vivo”, pues de esta forma la persona podrá cumplir con todos los métodos establecidos en sus deseos de adelgazar.

Finalmente, Galindo reconoce que el entrenamiento de fuerza ayuda a mantener la capacidad de realizar actividades cotidianas como cargar productos, levantarse de la cama con facilidad o, bien, subir escaleras: “Combinar fuerza y ejercicio aeróbico durante un programa de pérdida de peso ha mostrado mejores resultados”.