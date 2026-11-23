Detrás de su habitual perfil reservado y su rol central en la vida familiar en Miami, Antonela Roccuzzo sostiene una disciplina deportiva digna de una atleta profesional. A sus 38 años, la empresaria rosarina convirtió la actividad física en un pilar innegociable de su agenda diaria, entrenando entre cinco y seis veces por semana en bloques de sesenta a noventa minutos.

Aunque recientemente sorprendió a sus millones de seguidores en TikTok al mostrar sus avances en el tren superior —donde celebró haber completado dos dominadas supinas sin asistencia de bandas elásticas—, la base principal de su preparación física apunta directamente al desarrollo muscular del tren inferior.

Los ejercicios de la rutina de Antonela Roccuzzo para piernas y glúteos

Para esculpir y ganar potencia en la zona media y baja del cuerpo, la esposa de Lionel Messi apuesta por movimientos compuestos de alta exigencia mecánica utilizando pesas libres y máquinas específicas.

Dentro de su esquema habitual destacan tres ejercicios fundamentales: las sentadillas búlgaras, ideales para trabajar cada pierna de forma unilateral y mejorar la estabilidad; el peso muerto, esencial para activar toda la cadena posterior; y el hip thrust, reconocido como uno de los movimientos más eficaces para aislar y fortalecer los glúteos con carga progresiva.

Cómo complementa su entrenamiento la esposa de Messi en Miami

Más allá del trabajo puro de sobrecarga muscular, su planificación integra estímulos aeróbicos dinámicos para mantener la resistencia y evitar la monotonía. Entre sus elecciones favoritas sobresale el fit jump sobre mini trampolín, una disciplina de bajo impacto articular que eleva las pulsaciones y tonifica el tren inferior de manera entretenida.

Esta constancia en el gimnasio convive en perfecta sintonía con la rutina competitiva de Messi en el Inter Miami y la crianza de sus tres hijos, consolidando a Roccuzzo como un referente global de bienestar y vida saludable.