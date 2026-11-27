La definición de los Cuartos de Final del Apertura 2026 llega con un tema sensible en el entorno rojiblanco. Antes de afrontar la revancha frente a Pachuca tras caer 2-1 en la ida, el futuro contractual de Gabriel Milito permanece en pausa.

Lejos de responder a una ruptura o falta de respaldo, la espera responde a una decisión compartida. Tanto la dirigencia como el cuerpo técnico acordaron postergar cualquier negociación hasta que concluya la participación del equipo en la Liguilla.

Todo por definirse entre Chivas y Milito

La prioridad absoluta de Gabriel Milito y los directivos es sostener el foco en la serie eliminatoria y evaluar el cierre del campeonato. Ambos sectores coincidieron en que este momento de máxima exigencia no es el indicado para discutir extensiones ni términos económicos.

En el radar institucional existe el deseo de darle continuidad al proyecto e incluso proyectar un vínculo de largo plazo. Sin embargo, el propio entrenador suele ser exigente con sus metas deportivas y no hay un acuerdo sellado antes de que termine el certamen.

Los números de Gabriel Milito al frente de Chivas

El respaldo futbolístico que sostiene la continuidad del técnico argentino queda reflejado en sus registros recientes. En el Apertura 2026, llevó a Guadalajara al liderato general con 33 puntos —producto de nueve triunfos, seis empates y dos caídas—, cortando una espera de 15 años sin ocupar la cima en torneos cortos.

Chivas Chivas ya conocería a su primera baja para el Clausura 2027 (X: @Chivas)

Además, su equipo cerró la fase regular con la mejor defensa del certamen (15 goles recibidos en 17 fechas) e invicto como visitante. A ello se suma un hito histórico en el año calendario: 69 puntos acumulados entre Clausura y Apertura 2026, superando la marca previa de 63 unidades en la era de torneos cortos.