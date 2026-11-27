La definición de los Cuartos de Final del Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina para el América. Tras igualar 0-0 en la ida en Monterrey, las Águilas reciben a Rayados el sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas del centro de México, con la ventaja de avanzar mediante cualquier triunfo o empate global por su mejor ubicación en la tabla.

A diferencia de la ida, donde Henry Martín quedó al margen por un cuadro gripal, el plantel azulcrema llega prácticamente completo a esta revancha decisiva.

Raphael Veiga, la única baja en América para la vuelta contra Rayados

El único futbolista descartado en la nómina azulcrema es Raphael Veiga. El mediocampista brasileño fue intervenido quirúrgicamente del hombro en las últimas semanas y transita su recuperación en Brasil con Palmeiras.

america-salida-raphael-veiga-efecto-domino-club.jpg (Instagram: Raphael Veiga)

De acuerdo con los reportes sobre su situación contractual, Veiga ya no retornará a la Liga MX, ya que la directiva americanista decidió no ejecutar la opción de compra por su ficha.

El probable once de Guillermo Almada ante Rayados

Para enfrentar a Monterrey en la vuelta de los Cuartos de Final, el entrenador Guillermo Almada cuenta con el resto de sus elementos disponibles y perfila una alineación con variantes ofensivas y defensivas de peso.

El grupo de futbolistas considerados por el cuerpo técnico incluye a Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Israel Reyes, Edwin Cerrillo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez, Brian Rodríguez y Henry Martín, una base que buscará sellar el pase a semifinales ante su afición.