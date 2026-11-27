La discusión bajo los tres palos de Cruz Azul atraviesa un momento de máxima atención en plena Liguilla del Apertura 2026. El buen nivel sostenido por Andrés Gudiño tras la lesión de Kevin Mier instaló un debate intenso sobre quién debe custodiar el arco cementero.

Desde Qatar, donde sigue el Mundial Sub-17, el histórico José de Jesús Corona dialogó en exclusiva con Vamos Azul y dejó su postura sobre la competencia interna entre ambos guardametas.

Esto dijo Corona sobre Gudiño y Mier en la portería de Cruz Azul

Lejos de inclinarse por un solo nombre, Chuy Corona destacó el valor de contar con dos opciones de peso. Celebró el arranque celeste en la fase final y subrayó que Andrés Gudiño haya tomado la estafeta para abrir la eliminatoria en una disputa que consideró saludable para el grupo.

Kevin Mier Cruz Azul Kevin Mier llegará a los 100 partidos en torneos cortos durante el duelo ante FC Juárez. (Club de Futbol Cruz Azul)

Al referirse a las condiciones de Gudiño y Mier, el ex capitán remarcó que cada uno aporta recursos distintos en el campo. Según su mirada, esa variedad de estilos resulta favorable para Joel Huiqui, ya que le permite elegir al guardameta que mejor se adapte a cada plan de partido.

La afición cementera ya tiene a su favorito entre Mier y Corona

Mientras Corona ve una ventaja táctica en la convivencia de ambos, gran parte de la hinchada ya expresó su inclinación. En un sondeo previo al cruce ante León, Gudiño reunió el 88.37 % de las preferencias frente al 11.63 % de Mier, impulsado por su regularidad desde fines de 2025.

Aun así, Kevin Mier conserva peso propio tras haber sido titular en los seis juegos de la Liguilla que le dieron el título a La Máquina en el Clausura 2026. Su eventual salida hacia el fútbol europeo en 2027 —con una tasación cercana a los siete millones de euros— abre otro interrogante, aunque la directiva confía en Gudiño y en sus juveniles sin planes de fichar otro arquero.