Este sería el destino de Raphael Veiga tras lesión que le impide estar en América

La etapa del mediocampista brasileño Raphael Veiga en el conjunto azulcrema parece haber llegado a un punto de inflexión definitivo, marcando el pulso de la actualidad en el Nido de Coapa de cara al cierre de año.

Entre procesos de recuperación médica y declaraciones institucionales desde Sudamérica, el panorama del volante ofensivo se aleja cada vez más de la Liga BBVA MX.

La lesión de Veiga que condiciona su continuidad en el América

El paso del talentoso volante por el fútbol mexicano quedó condicionado por los contratiempos físicos. Una compleja intervención quirúrgica en el hombro lo apartó de las canchas durante un tramo crucial de la temporada, impidiéndole mostrar la versión desequilibrante que motivó su fichaje a petición del cuerpo técnico.

Esta prolongada ausencia no solo mermó la generación ofensiva del equipo, sino que abrió un debate interno en la directiva sobre la viabilidad de ejecutar la opción de compra estipulada en su contrato, considerando además su cotización de mercado y la apuesta institucional por renovar la plantilla con perfiles más jóvenes.

El escenario de su vuelta al Palmeiras según la directiva brasileña

Ante este escenario de incertidumbre, las voces oficiales desde Brasil comenzaron a clarificar el futuro inmediato del mediocampista. Recientemente, el vicepresidente del Palmeiras, Paulo Buosi, se refirió sin rodeos a la situación contractual del jugador y al fuerte deseo mutuo de concretar su reencuentro en el Brasileirao.

El directivo del cuadro paulista reconoció públicamente que existen plazos avanzados y una sintonía absoluta con el atleta: “Veiga tiene una situación en la que tal vez él termine el contrato allí. Es un jugador en el que tenemos mucho interés y él también”, confesó. De este modo, todo apunta a que el ciclo del sudamericano en el Nido concluirá formalmente en diciembre, preparando sus maletas para retornar al Palmeiras.