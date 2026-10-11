“Fue con mala intención": Matías Almeyda arremete contra la prensa tras el América vs Monterrey

Luego del empate entre Rayados de Monterrey y América en el Estadio Banorte, el entrenador Matías Almeyda se presentó a la conferencia de prensa para compartir sus sensaciones del partido. Sin embargo, el argentino hizo foco en una polémica que se generó durante la previa del encuentro a raíz de unas palabras suyas que, según su visión, fueron tergivisadas por la prensa.

Almeyda había señalado que enfrentarse al América no era un parámetro para saber dónde estaba parado su equipo. Estas declaraciones fueron trasladadas hacia Miguel Borja, delantero de las Águilas, quien arremetió en contra del entrenador de Rayados en la previa del partido. Ahora, el ‘Pelado’ apuntó contra la prensa por “haber cambiado” el significado de sus dichos.

Matías Almeyda apunta contra la prensa

“¿Literal dije eso? Me parece que no me escuchaste porque previo a eso le di el valor que tiene América, su entrenador, su historia y todos sus jugadores. Después cambiaron la pregunta que le hacen a Borja, porque Borja obviamente no tiene por qué escucharme a mí, se la hacen con una mala intención, porque si algo me caracteriza a mí que he respetado a cada jugador, a cada entrenador y a cada equipo”, comenzó diciendo Almeyda.

|X: Rayados

“Entonces, es mentira y no me ensucien. Eso no lo dije yo y la pregunta que le hicieron a Borja fue con una mala intención y él respondió y respondió cómo puede responder cualquiera. Yo me hago cargo si lo hago mal o si lo hago con mal intención que dudo que lo haga con mal intención”, sentenció el timonel de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Qué había dicho Borja sobre las declaraciones de Almeyda?

En la previa del partido, los periodistas le preguntaron a Borja sobre qué opinaba de las palabras de Almeyda y esto fue lo que dijo: “Mejor que hable así, si él lo dice y lo considera de esa forma, vamos a ver mañana, nos vemos ahí en el estadio y vamos a ver qué va a pasar. El respeto nuestro a ellos está y mañana nos vemos en la cancha”.

El objetivo del colombiano es conquistar un título internacional.|Club América

En lo que respecta al partido, Monterrey comenzó ganando con un tanto del uruguayo Diego Rossi en el minuto 18. Sin embargo, los regios no pudieron mantener la ventaja y Santiago Bueno encontró el empate del América justo en los segundos finales de la primera mitad. En el complemento no hubieron diferencias y el resultado final fue un 1-1 en el Estadio Banorte.

Con este resultado, Rayados se mantiene fuera del Top 8 que clasifica a la Liguilla ubicándose en el puesto número 10. Por su parte, las Águilas alcanzaron el liderato en la tabla general con 21 puntos sumados en 11 jornadas disputadas.