Fichaje Gil Mora: Experto en fichajes, filtra la ÚLTIMA INFORMACIÓN sobre la inminente transferencia del mexicano

El juvenil mexicano Gil Mora está en el momento más intenso con un huracán de opiniones, filtraciones, novedades y rumores sobre su posible fichaje por un equipo de Europa de alto perfil, y ahora a todo esto se suma una información de uno de los personajes más acreditados en el tema a nivel global, que expone que son 5 los equipos que están pujando seriamente por Gil Mora y que pertenecen a las mejores reconocidas como mejores Ligas.

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Real Madrid, de la Liga; Borussia Dortmund, de la Bundesliga; PSG, de la Ligue 1 y Liverpool junto al Arsenal de la Premier League serían esos cinco equipos que están observando muy de cerca a Gil Mora y que se especula podrían dar el BOMBAZO para el futbol mexicano e internacional, fichando a Morita una vez que cumpla los 18 años.

Como se había expuesto, habla de una cifra que ronda los 40 millones de euros por Gil Mora, acuerdo con Xolos que por su parte lograrían el negocio de ese tipo más lucrativo en su historia, gracias al talento que descubrieron, formaron, debutaron y le dieron una exposición de la mano de alguien como Loco Abreú quien también ha sabido darle libertad para sacar sus habilidades.

El rumor se suma a la información que expone que su fichaje podría ser anunciado en el marco de su cumpleaños 18

Los rumores en el marco de la fecha FIFA en la que Gil Mora ya no jugó en contra de Estados Unidos y Chile, indican que el ofensivo mexicano de solo 17 años, podría ser anunciado como nuevo jugador de uno de esos equipos en el marco de su cumpleaños, lo que estaría gestando su representante Rafaela Pimenta.

El cumpleaños de Morita es este 14 de octubre y en ese marco podría llegar el anuncio tan esperado.

🚨#Tijuana Real Madrid, PSG, Dortmund, Liverpool & Arsenal monitoring Tijuana’s North American talent Gilberto Mora. 📌 → Considered among world’s top young prospects. 💵 → Rumored close to €40M+ exit deal. https://t.co/94PO3gY3Vy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 7, 2026

Raúl Jiménez toma una postura de mentor, por el prospecto Gil Mora

Raúl Jiménez fue cuestionado recientemente sobre Gil Mora y le deseó mucho éxito en la decisión que tome para su futuro, sin dudar en que le irá bien, sin embargo, Jiménez, de 35 años le recomentó ir paso a paso y quizás primero comenzar por un equipo como el Dortmund en una Liga como la Bundesliga o tal vez La Liga en la que la técnica luce más que el físico.

Jiménez con un larguísima carrera en Europa sabe de lo que habla luego de haber firmado en su primer experiencia por el Atlético de Madrid, donde quizás no le fue muy bien.