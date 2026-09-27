¡Apareció el nuevo 10! Gil Mora marca SOBERBIO GOL en el empate de México vs Colombia en el arranque de la era Rafa Márquez

Recibiendo por la banda, recortando hacia adentro con elegancia sin temor ante un zaguero de Colombia, controlando y mirando al arco para mandar el balón a las redes, Gil Mora logró su primer gol con la Selección Nacional Mayor, en el contexto del debut de Rafa Márquez como entrenador del equipo nacional.

Solo tiene 17 años, y aunque ya ha dado muchos indicios de su categoría, este gol viene a refrendar que tiene visión, y un regate elegante que se vuelve factor en la cancha. Además con este gol valida que haya recibido el 10 que en otras épocas vistió Giovani Dos Santos, Cuauhtémoc Blanco, Luis García o recientemente Alexis Vega que por cierto, está ante su inminente renuncia a la Selección Mexicana.

Luego de disparar de derecha al minuto 62 del partido ante Colombia, logró también empatar este partido que ha sido vibrante y que la Selección Azteca perdía desde el minuto 9.

De Gil Mora hasta Raúl Cardenas, el top 10 de jugadores mexicanos jóvenes que han anotado gol con el equipo mayor. Gilberto Mora se mete en esa lista y desbanca a Manuel Rosas como el más joven en marcar en la lista de todos los tiempos.

1. 🇲🇽 Gilberto “Morita” Mora — 17 años, 11 meses y 12 días

2. 🇲🇽 Manuel Rosas — 18 años, 3 meses y 2 días

3. 🇲🇽 Carlos Vela — 18 años, 7 meses y 18 días

4. 🇲🇽 Óscar Mascorro — 18 años, 9 meses y 6 días

5. 🇲🇽 Juan Carreño — 18 años, 9 meses y 16 días

6. 🇲🇽 César Villaluz — 19 años, 2 meses y 29 días

7. 🇲🇽 Luis Pérez — 19 años, 4 meses y 26 días

8. 🇲🇽 Edson Álvarez — 19 años, 8 meses y 23 días

9. 🇲🇽 Luis González — 19 años, 8 meses y 23 días

10. 🇲🇽 Raúl Cárdenas — 19 años, 9 meses y 3 días

El video del GOL de Gil Mora en el partido de México vs Colombia

Jhon Lucumí fue el defensor que fue a marcar a Mora, quien al recibir hizo una recepción dirigida hacia línea de fondo, donde quizás se iba a encerrar ante la altura y potencia de Lucumí, por lo que se atrevió a recortar, y cuando vio en el pasto al rival, cambió de perfil, avanzó hacia el arco y tiró de derecha para anotar su primer gol estrenándose con el 10 y con lo que hizo estallar Baltimore, que quedará en la historia como el lugar donde Morita anotó.

¡GOLAAAAZO DE GILBERTO MORA! 🔥🇲🇽 Quiebra cintura y firma el empate de México ante Colombia

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Colombia at M&T Bank Stadium, on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland, United States.|David Leah/MEXSPORT