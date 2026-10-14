Fue la sensación del Mundial 2026 y tras ser fichado por un histórico, dos meses después se quedaría SIN TRABAJO

Lo que comenzó como un sueño de hadas está a punto de terminar como un cuento de terror. El guardameta de la selección de Cabo Verde, Vozinha, no entra en los planes deportivos de Colo Colo para la próxima temporada y todo encamina su salida definitiva de la institución a partir del mes de diciembre, momento en el que pasará a ser agente libre.

El ciclo del veterano arquero de 40 años en el Cacique estuvo lejos de cumplir con las altas expectativas trazadas a su llegada. Tras deslumbrar a nivel internacional en la última Copa del Mundo, su arribo a la comuna de Macul desató una auténtica efervescencia entre la hinchada alba, que lo recibió con multitudinarias muestras de afecto. Sin embargo, con el paso de las semanas, su impacto futbolístico terminó relegado a un discreto segundo plano.

Las claves que sentencian su marcha de Vozinha del Colo Colo

La continuidad de Vozinha estaba sujeta a una condición contractual muy específica, la cual hoy se percibe prácticamente inalcanzable:

La Cláusula del 50%: Vozinha firmó un vínculo por seis meses con opción de renovación automática hasta finales de 2027. No obstante, dicho acuerdo exigía disputar al menos la mitad de los encuentros oficiales.

firmó un vínculo por seis meses con opción de renovación automática hasta finales de 2027. No obstante, dicho acuerdo exigía disputar al menos la mitad de los encuentros oficiales. Minutos insuficientes: A la fecha, el guardameta registra apenas 3 partidos disputados como titular sobre 12 posibles , acumulando tan solo un 25% de los minutos , una cifra sumamente lejana a la meta estipulada.

A la fecha, el guardameta registra apenas , acumulando tan solo un , una cifra sumamente lejana a la meta estipulada. Impacto comercial bajo lo esperado: Uno de los argumentos más sólidos tras su contratación radicaba en el retorno mediático y de marketing. Sin embargo, el fenómeno comercial se esfumó con rapidez. Fuentes de Adidas confirmaron a El Mercurio que, si bien la cifra exacta es confidencial, la venta de la camiseta con su nombre "no alcanzó las proyecciones esperadas".

Ante este escenario, la directiva del conjunto chileno y el técnico Fernando Ortiz parecen haber tomado una decisión tajante sobre la reestructuración del plantel. De no ocurrir un giro radical e improbable en la titularidad durante las últimas jornadas del torneo, el guardameta africano culminará su vínculo contractual en diciembre y buscará un nuevo destino como agente libre para continuar su dilatada trayectoria profesional.

¿Qué equipos de la Liga MX se interesan en Vozinha?

El principal equipo del futbol mexicano que mostró un interés concreto en fichar a Vozinha fue los Gallos Blancos de Querétaro.

A inicios de agosto de 2026, tras el brillante desempeño de Vozinha en la Copa del Mundo, el equipo queretano sondeó de manera formal la posibilidad de incorporar al guardameta como refuerzo para el Torneo Apertura 2026.

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A pesar del interés mostrado por los Gallos Blancos, Colo Colo logró adelantarse en las negociaciones y concretó la llegada de Vozinha firmando un contrato a corto plazo.

