La historia de Ángela Nieto muestra cómo una persona puede incorporar nuevas actividades a su vida después de los 50. La española, que está cerca de cumplir 79 años, nunca había practicado deporte antes de dar ese paso. Más de dos décadas después, mantiene una rutina constante en un gimnasio de Barcelona y atribuye a esa decisión los cambios que percibe en su agilidad y flexibilidad. Mientras que José Ruiz dijo que “el cuerpo que no usas lo pierdes”.

El comienzo del entrenamiento de Ángela

La protagonista empezó a entrenar a los 55 años. Desde entonces, convirtió las sesiones en una actividad habitual y mantiene una asistencia constante. En el video que compartió Salgueiro, ella resume esa disciplina con la frase: “Todos los días al pie del cañón”. Mientras que Alfonso Coelho dijo que “caminar cuenta como ejercicio, pero con esta condicionante”.

Ángela, mujer de 78 años Ángela, mujer de 78 años: "Gracias al ejercicio estoy mejor que hace 30 años y no me duele nada" (Captura de pantalla Instagram)

Su rutina incluye distintas clases grupales. Entre las actividades que mencionó aparecen pilates, yoga, BodyPump y BodyCombat, además de otros que ofrecen los instructores del centro deportivo. Aunque disfruta de varias modalidades, tiene una preferencia por la Zumba. Esta disciplina combina movimientos de baile con secuencias aeróbicas al ritmo de la música, por lo que forma parte de las opciones que elige para mantenerse activa.

La española asegura que no suele faltar a las clases y bromea con que todavía puede competir con participantes de 20 años. En otro video publicado por su entrenador, se le observa en una sesión de Zumba, con movimientos al ritmo de la música y en primera fila del grupo.

Así puedes empezar una rutina física en la vejez

Quienes llevan tiempo sin realizar actividad física no necesitan comenzar con sesiones exigentes. La OMS indica que cualquier ejercicio aporta beneficios frente a la inactividad y recomienda aumentar poco a poco la frecuencia, la duración y la intensidad.

Caminar, bailar, nadar o practicar actividades de fortalecimiento son algunas alternativas para sumar movimiento a la semana. La elección depende de las condiciones individuales y de las posibilidades de cada persona.

El caso de la española no significa que todas las personas deban seguir una rutina diaria ni practicar las mismas disciplinas. Su experiencia describe una decisión personal que comenzó a los 55 años y que, según sus propias declaraciones, mantiene hasta hoy.