José Ruiz, experto en entrenamiento: “El cuerpo que no usas, lo pierdes”

José Ruiz, entrenador personal y fundador de Malagaentrena, resume su enfoque sobre el movimiento con una frase: “El cuerpo que no usas, lo pierdes”. Su planteamiento parte de una respuesta fisiológica básica: el organismo se adapta a las exigencias que recibe. Por su parte, los cardiólogos advierten que "personas que hacen 50 minutos de ejercicio por 4 días a la semana obtienen beneficios”.

De acuerdo con Mundo Deportivo, Ruiz expone que si una persona entrena fuerza, camina con frecuencia o trabaja su movilidad, mantiene estímulos que ayudan a conservar esas capacidades. En cambio, si reduce de forma prolongada la actividad física, pierde parte de ellas. Asimismo, el experto menciona que “entrenar en ayunas puede ser malo si se hace así”.

Ruiz expone que si una persona entrena fuerza, camina con frecuencia o trabaja su movilidad, mantiene estímulos que ayudan a conservar esas capacidades.|@malagaentrena

Las maneras de mantener el cuerpo activo

El entrenador refiere que el deterioro no depende únicamente de dejar de acudir a un gimnasio, ya que hay otras maneras de mantenerse activo. Caminar favorece la capacidad de desplazamiento, los ejercicios de fuerza ayudan a conservar esa capacidad y el trabajo de movilidad permite mantener rangos articulares.

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Sin embargo, José advierte que dejar de realizar actividades cotidianas puede ser perjudicial, como pasar muchas horas sentado, dejar de subir escaleras o evitar cargar objetos. Lo anterior reduce los estímulos físicos que el organismo recibe.

Por su parte, la OMS recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad, así como ejercicios de fortalecimiento muscular al menos 2 días por semana.

En conclusión, los expertos no exigen estar obsesionados con el gimnasio, pero sí plantean una combinación de actividad aeróbica, fortalecimiento muscular y menor tiempo sedentario para tener una mejor condición y salud.