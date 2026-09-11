Alfonso Coelho, entrenador personal: “Caminar cuenta como ejercicio, pero con esta condicionante”

Dar pasos durante el día aporta a la actividad física, pero su efecto depende de las características de cada persona y de la intensidad. El entrenador personal Alfonso Coelho explicó que caminar puede representar una forma relevante de actividad para alguien sedentario. Mientras que Álvaro Puche dijo que “a los 60 años es mejor hacer estos ejercicios que caminar por 20 minutos”.

De acuerdo con el entrenador, la diferencia radica en la intensidad, el volumen y el objetivo que persigue cada individuo. La actividad física y el ejercicio no son lo mismo, pues la primera incluye cualquier movimiento corporal que implique gasto energético, mientras que el segundo, una modalidad planificada, estructurada y repetitiva que busca mejorar o mantener la condición física. Por su parte, Ángel López menciona que “estos son 10 ejercicios que no pueden faltar en tu rutina si quieres ganar músculo”.

La diferencia radica en la intensidad, el volumen y el objetivo que persigue cada individuo.|Pinterest

Beneficios de caminar

Para una persona sedentaria, aumentar el tiempo que permanece en movimiento puede representar un cambio relevante frente a pasar gran parte del día sentada. Es por ello que cualquier cantidad de actividad física aporta beneficios.

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Por ello, la OMS recomienda que los adultos hagan entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa, o una combinación equivalente.

Caminar sin una meta

Coelho cuestiona que todas las personas necesiten alcanzar los 10 mil pasos diarios, pues su propuesta consiste en valorar el punto de partida de cada individuo y buscar una progresión respecto de su actividad habitual.

La recomendación de Alfonso no plantea que una persona deba abandonar la caminata, sino valorar qué estímulo necesita según su punto de partida y su objetivo.