La frase de Pelé que lo llevó a ganar tres mundiales: “Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar”

Para muchos expertos en la materia, Pelé es considerado el mejor jugador de todos los tiempos no solo por la forma en cómo revolucionó el deporte, sino también por la cantidad de títulos que cosechó, entre los que destacan las Copas Mundiales de la FIFA de 1958, 1962 y 1970.

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Además, Pelé también logró trascender las fronteras debido a las declaraciones que concedía como profesional o, bien, a las frases que dio una vez que se retiró de las canchas. Sin embargo, entre estas destaca una en donde realza el sentido de victoria que tuvo a lo largo de su etapa como profesional.

¿Cuál es la frase más icónica de Pelé?

Lo primero a tener en cuenta es que Pelé obtuvo un total de 29 títulos oficiales como futbolista profesional, destacando los campeonatos que obtuvo en Brasil, las dos Copas Libertadores, las dos Copas Intercontinentales y, por supuesto, las Copas Mundiales de la FIFA.

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Además, Pelé también lanzó una frase que se volvió icónica de inmediato y que tiene que ver directamente con la forma en cómo él veía este deporte y sus logros en el mismo, la cual es la siguiente: “Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad que tengo de ganar”.

Con esta frase, Edson Arantes do Nascimento intenta explicar que la disciplina en un deporte solo es un signo de éxito, y que cuando este finalmente llega a la vida, el mismo podría ser mucho más satisfactoria cuado se mira atrás y se recuerda todo lo que se tuvo que luchar por él.

¿Qué otras frases icónicas dijo Pelé en su vida?