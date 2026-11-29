Toluca necesita ganar tres partidos en Qatar para convertirse en campeón de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026

. El primero será ante Palmeiras, que este sábado conquistó la Copa Libertadores al derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo.

Una anotación del paraguayo Ramón Sosa al minuto 52 le dio al conjunto brasileño el cuarto campeonato sudamericano de su historia y el tercero bajo la dirección técnica de Abel Ferreira.

Para Antonio Mohamed, la competición internacional representa la posibilidad de despedirse del futbol mexicano con un título más, luego de anunciar que dejará el banquillo de los Diablos Rojos al terminar el semestre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca y Palmeiras en la Copa Intercontinental 2026?

El encuentro entre los campeones de Concacaf y Conmebol se disputará el miércoles 9 de diciembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha.

Además del boleto a la siguiente ronda, Toluca y Palmeiras se jugarán el trofeo del Derbi de las Américas, que ya conquistó un equipo mexicano. En 2024, Pachuca goleó 3-0 al Botafogo, mientras que un año después Flamengo derrotó 2-1 a Cruz Azul.

¿Qué equipos enfrentaría Toluca si elimina al Palmeiras?

De superar al campeón sudamericano, los choriceros enfrentarán al Mamelodi Sundowns el sábado 12 de diciembre, también a las 11:00 horas y en el mismo estadio.

El conjunto sudafricano tiene asegurado su lugar en la Copa Challenger desde septiembre, cuando derrotó 2-1 al Al Ahli de Arabia Saudita. A diferencia del Toluca, llegará a Qatar con un partido menos por disputar.

El último obstáculo será el Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa y defensor del título intercontinental. Los franceses tienen su lugar asegurado en la final del miércoles 16 de diciembre, programada para las 10:00 horas en el Estadio Ahmad Bin Ali.

El formato le ofrece al Toluca la posibilidad de conquistar tres trofeos en ocho días. El Derbi de las Américas y la Copa Challenger entregan sus propios títulos, independientemente de lo que suceda en la final frente al conjunto dirigido por Luis Enrique.