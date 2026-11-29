La Liga BBVA MX está disputando una Liguilla más en su historia, siendo esta la del torneo Apertura 2026. En esencia, los equipos que se mantienen con vida tienen todo para llegar a la gran final y conquistar, con ello, un trofeo que pueden guardar para siempre en su corazón y que refleja lo logrado como futbolistas profesionales.

En ese sentido, existen leyendas de la Liga BBVA MX que han grabado su nombre con letras de oro no solo por el hecho de haber conquistado el título como jugadores, sino que años después volvieron para hacer lo mismo ahora como entrenadores. ¿Quiénes son los más reconocidos en este aspecto?

¿Qué figuras conquistaron la Liga BBVA MX como jugadores y entrenadores?

Juan Máximo Reynoso: El jugador peruano fue parte fundamental en el campeonato que Cruz Azul obtuvo en el año 1997. Más de 20 años después, volvió como entrenador celeste para terminar con la espantosa racha del club, obteniendo el título del torneo Guardianes 2021 a manos de Santos Laguna.

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Carlos Reinoso : El “Maestro”, considera una de las figuras más grandes en la historia de la Liga BBVA MX , obtuvo un par de títulos como jugador de América para, posteriormente, volver a Coapa y vencer a Chivas como entrenador en la final de 1983 - 1984, una de las más recordadas hasta ahora.

: El “Maestro”, considera una de las figuras más grandes en la historia de la , obtuvo un par de títulos como jugador de América para, posteriormente, volver a Coapa y vencer a Chivas como entrenador en la final de 1983 - 1984, una de las más recordadas hasta ahora. Hugo Sánchez: Antes de su salida de Pumas con miras al futbol de España, Hugo Sánchez tuvo la oportunidad de conquistar dos títulos de Liga BBVA MX con el club. Posteriormente, “Hugol” volvió al Pedregal para hacer campeón a los universitarios en un par de ocasiones, el Clausura y el Apertura 2004.

¿Esta situación se puede repetir en el Apertura 2026?

Una situación similar, pero no idéntica, puede ocurrir en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Gabriel Milito, entrenador de Chivas, ya sabe lo que es ser campeón como jugador luego de los logros obtenidos en Independiente, Zaragoza y Barcelona, aunque nunca fue campeón al interior del país.