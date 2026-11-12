¿Juega Harry Kane en Inglaterra vs Croacia hoy por la UEFA Nations League?

Así como Harry Kane ha ganado el Balón de Oro, el delantero inglés tendrá una noche especial en Wembley, donde buscará establecer una nueva marca histórica con su selección. El atacante del Bayern Munich será titular en Inglaterra frente a Croacia y alcanzará una cifra que ningún futbolista inglés había conseguido hasta ahora.

A pesar de que otros delanteros también han superado a Kane en un reciente premio, el delantero inglés llega a este compromiso en el que tendrá un homenaje especial antes del encuentro.

Inglaterra vs Croacia | Nations League ¿A qué hora comenzará el juego entre Inglaterra y Croacia de la Nations League? (Instagram: Harry Kane)

Harry Kane jugará el partido entre Inglaterra y Croacia

Harry Kane jugará el encuentro de este jueves 12 de noviembre de 2026 frente a Croacia. Tal como expresó el entrenador Thomas Tuchel, el capitán inglés está contemplado para disputar el compromiso correspondiente a la Jornada 5 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27

La Federación Inglesa confirmó que el atacante será reconocido antes del partido por su trayectoria y por convertirse en el máximo ganador del Balón de Oro 2026. Peter Shilton, quien hasta ahora compartía el récord de presencias con Kane, participará en el homenaje.

FIFA World Cup 2026 England Team Training Session Harry Kane of England during the England training session ahead to match against Mexico (Mexican National Team) , as part of the FIFA World Cup 2026, Round of 16, at La Cantera, on July 04, 2026, in Mexico City, Mexico. (Jose Hernandez/Jose Hernandez)

Harry Kane logra récord en Inglaterra

El encuentro frente a Croacia será especial porque Kane llegará a 126 partidos con la selección de Inglaterra. De esta manera, superará las 125 apariciones que consiguió Peter Shilton en 1989. El delantero del Bayern Munich también es el máximo goleador histórico de los Tres Leones, con 91 anotaciones.

Además, el atacante viene de recibir el Balón de Oro masculino 2026, después de una temporada en la que consiguió 73 goles entre su club y la selección.

harry-kane-balon-oro-2026-gala.jpg Harry Kane, delantero de la selección inglesa y del Bayern Múnich durante la gala del Balón de Oro 2026, posa con su esposa (Reuters)

Detalles del partido entre Inglaterra y Croacia

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

jueves 12 de noviembre de 2026. Estadio: Wembley, Londres, Inglaterra.

Wembley, Londres, Inglaterra. Competición: UEFA Nations League 2026-27.

UEFA Nations League 2026-27. Jornada: 5, Grupo A3.

5, Grupo A3. Horario: 19:45 horas de Inglaterra, 13:45 horas del centro de México.

Inglaterra llega como segunda del grupo, detrás de España, y necesita solamente un empate para asegurar su clasificación a los Cuartos de Final. Croacia, por su parte, tiene 3 puntos y necesita ganar sus dos compromisos restantes. Los ingleses ya consiguieron una contundente victoria por 7-0 en territorio croata.