OFICIAL: Messi, Mbappé, Haaland y Yamal superan a Harry Kane, según FIFPRO

Harry Kane fue elegido como el mejor futbolista del mundo en 2026 al haber sido el ganador del Balón de Oro, superando a Kylian Mbappé en las votaciones. Su grandiosa temporada con el Bayern Múnich y su papel de liderazgo en la selección de Inglaterra le han permitido obtener el prestigioso galardón otorgado por France Football, pero esto parece no ser suficiente para FIFPRO.

Pese a haber sido el futbolista más destacado de la temporada, el inglés no forma parte del FIFPRO World 11 2026, equipo ideal del año que es elegido por jugadores profesionales mediante votaciones. La decisión generó indignación en ciertos aficionados del futbol, quienes creen que Kane debió integrar el ataque del equipo.

¿Qué jugadores de ataque forman parte del FIFPRO World 11 2026?

El equipo del año contempla una formación 3-3-4 priorizando el ataque. Pese a ello, Harry Kane es una de las grandes ausencias. La delantera está conformada por Kylian Mbappé y Lamine Yamal ocupando las bandas, mientras que Erling Haaland y Lionel Messi forman parte del centro del ataque.

Lionel Messi Messi viene de ser crucial para el triunfo de Inter Miami sobre New England Revolution (Foto: Inter Miami)

Cada uno de los futbolistas elegidos tienen argumentos de sobra para integrar el once inicial del FIFPRO World 11 2026. Sin embargo, al haber ganado el Balón de Oro y por haber tenido una de sus mejores temporadas goleadoras, la ausencia de Kane generó sorpresa entre los aficionados.

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El FIFPRO World 11 2026 completo

Portero: David Raya (Arsenal).

Defensas: Achraf Hakimi (PSG), Pau Cubarsí (Barcelona), Nuno Mendes (PSG)

Mediocampistas: Vitinha (PSG), Rodri (Barcelona), Jude Bellingham (Real Madrid)

Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona)

Cabe destacar que la votación contó con la participación de 19.806 futbolistas de 73 países. Cada uno de los participantes votó por los jugadores que consideró más destacados en sus respectivas posiciones, entre el periodo del 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

The 2026 FIFPRO Men’s #World11 ✨ Decided exclusively by 19,806 professional men’s footballers worldwide. By the players, for the players 🏆 https://t.co/MnHEMHxtf1 — FIFPRO (@FIFPRO) November 9, 2026

Los números de Harry Kane en la temporada 2025-26

Harry Kane firmó una temporada histórica con el Bayern Múnich al registrar 61 goles en 51 partidos oficiales, su mejor marca goleadora a nivel de clubes. El inglés repartió sus anotaciones entre la Bundesliga (36), la Champions League (14), la Copa de Alemania (10) y la Supercopa alemana (1). Desde el ascenso del conjunto bávaro a la Bundesliga, solamente Gerd Müller había conseguido más tantos en una misma campaña: 66 en la temporada 1972-73.

Como si fuese poco, el delantero sumó otros 12 goles con Inglaterra para cerrar el curso con 73 anotaciones en 65 encuentros entre club y selección, además de ocho asistencias. Sus actuaciones fueron fundamentales para que el Bayern conquistara la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, mientras que sus 36 tantos ligueros le permitieron ganar su segunda Bota de Oro europea. Números que ayudan a dimensionar la sorpresa por su ausencia en el FIFPRO World 11 2026.