Inglaterra vs Croacia; la hora para VER EN VIVO la Jornada 5 de la Nations League

La Jornada 5 de la UEFA Nations League traerá consigo un compromiso entre dos escuadras que han sido de los mejores en la última década dentro de Europa y que, ahora, se verán las caras en uno de los mejores duelos de la semana, por lo que vale hablar del Inglaterra vs Croacia.

Inglaterra llega a este compromiso luego de haberse quedado con el tercer lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar a Francia. Croacia, por su parte, tuvo dos gratas actuaciones en los mundiales del 2018 y el 2022 de la mano de su leyenda, el mediocampista Luka Modric.

¿Cómo llegan Inglaterra y Croacia a este duelo de Nations League?

Lo primero a tener en cuenta es que Inglaterra y Croacia forman parte del Grupo C dentro de la Liga A de la UEFA Nations League, un sector que también comparten con selecciones como Chequia y España, quien dicho sea de paso es la actual campeona tras lo sucedido en el Mundial 2026.

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Después de cuatro juegos disputados, Inglaterra se ubica en el segundo lugar de la clasificación al acumular 9 unidades producto de tres victorias y una derrota, así como 14 goles a favor por solo tres en contra, destacando nombres propios al ataque como Jude Bellingham y Harry Kane.

🌟🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 completa de la Selección de Inglaterra que disputará 2 partidos para la UEFA National League:



12 Nov vs Croacia (L) 🇭🇷

15 Nov vs España (V) 🇪🇸 pic.twitter.com/GcmE0C6JyJ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 6, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra Croacia, equipo liderado por el veterano Luka Modric que se ubica en el tercer lugar de la tabla con solamente 3 unidades y una victoria en cuatro juegos, por lo que si quiere tener alguna esperanza de clasificar a la ronda final tiene que dar la sorpresa en calidad de visitante.

¿Cuándo, dónde y cómo ver el Inglaterra vs Croacia de la Nations League?

Este jueves 12 de noviembre el mítico Wembley de Londres abrirá sus puertas para uno de los juegos más interesantes de esta semana. Inglaterra buscará un triunfo más en esta Jornada 5 de la Nations League cuando reciba a Croacia en punto de las 13:45 horas, en un duelo que se podrá ver a través de Sky Sports.