Harry Kane conquista el Balón de Oro y termina 25 años de espera inglesa

Harry Kane fue reconocido con el premio Balón de Oro 2026 luego de firmar una temporada 2025-26 extraordinaria, con 73 goles entre sus compromisos con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra.

Aunque los criterios del jurado del Balón de Oro se centran exclusivamente en el rendimiento de la temporada más reciente, el delantero inglés también respalda su candidatura con sus números desde su llegada al futbol alemán. Desde 2023, acumula 156 anotaciones en 158 partidos con el Bayern, una producción que lo ha colocado en el séptimo lugar entre los máximos goleadores históricos del club.

Su dominio también se refleja en la Bundesliga, donde terminó como máximo anotador durante tres campañas consecutivas. En la temporada 2025-26, además, fue el futbolista con más goles entre los clubes de las principales ligas europeas.

Con Inglaterra, Kane también tuvo un papel destacado al conducir a su selección a su mejor actuación en una Copa del Mundo desde el título conquistado en 1966. El conjunto inglés se quedó con el tercer lugar y la medalla de bronce, mientras que su capitán concluyó el torneo como el quinto máximo goleador.

El mundo del futbol viste sus mejores galas para celebrar la entrega del Balón de Oro 2026. La élite del balompié global se reúne para reconocer a los máximos exponentes de la temporada en una velada llena de elegancia y expectativa.

Te invitamos a leer: Cartelera COMPLETA de Azteca Deportes la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre: partidos, peleas, horarios y dónde ver transmisiones gratis y en vivo

La prestigiada revista France Football y la UEFA premiarán la excelencia en las siguientes categorías clave:

Balón de Oro (Masculino y Femenino): El galardón supremo al mejor futbolista del planeta.

El galardón supremo al mejor futbolista del planeta. Trofeo Kopa (Masculino y Femenino): Premio al talento joven menor de 21 años.

Premio al talento joven menor de 21 años. Trofeo Yashin (Masculino y Femenino): Reconocimiento al mejor guardameta de la temporada.

Reconocimiento al mejor guardameta de la temporada. Trofeo Gerd Müller: Destinado al máximo goleador del año futbolístico.

Destinado al máximo goleador del año futbolístico. Trofeo Johan Cruyff: Otorgado al mejor entrenador de equipo masculino y femenino.

Otorgado al mejor entrenador de equipo masculino y femenino. Club del Año: Para la mejor institución masculina y femenina.

Para la mejor institución masculina y femenina. Premio Sócrates: Distinción por compromiso social y labor humanitaria.

Una cita imperdible para la historia del deporte. Sigue la cobertura completa en Azteca Deportes.

¿Dónde ver la gala del Balón de oro 2026 en vivo?

Podrás ver la cobertura en vivo que estamos haciendo de la gala del Balón de oro 2026, con las posiciones de los jugadores, las noticias en tiempo real y el gran ganador en directo.

Te invitamos a leer: Julián Quiñones hace golazo en su histórico día de Balón de Oro

Página de Balón de Oro da a Harry Kane como ganador del 2026

La mañana del 26 de octubre de 2026, la página web oficial del Balón de Oro publicó la noticia de la victoria de Harry Kane para este año, sin embargo, pocos minutos después, la eliminaron. Esto causó revuelo en internet y hasta el momento no se ha dicho nada más.

London Palladium Theatre, el recinto donde se entrega el Balón de Oro 2026

Esta Ceremonia de Premiación de Balón de Oro 2026 se lleva a cabo en el London Palladium Theatre, ubicado en el distrito de Soho, Londres, Inglaterra. Cuenta con una capacidad de 2286 asistentes y abrió al público sus puertas por primera vez en el año de 1910, aunque tuvo una renovación entre los años 2020 y 2021.

Se trata de la primera vez en 70 años que la Ceremonia de premiación se lleva a cabo en suelo inglés y se decidió que este año sería ahí para conmemorar al jugador Stanley Matthews, quien fue el primero en conseguir el Balón de Oro en toda la historia.

¿Cómo está el clima en el London Palladium hoy 26 de octubre 2026?

Los asistentes a la premiación podrán disfrutar de un clima nublado, con máximas y mínimas de 16 grados. No se estiman lluvias, por lo que se espera que sea una noche amena en el London Palladium para la entrega del Balón de Oro 2026.

¿Quién ganó el premio a Mejor Entrenador 2026 de fútbol femenino?

Pere Romeu Sunyer, el entrenador de fútbol español que dirige al Club de Fútbol Barcelona Femenil, es el ganador del premio a Mejor Entrenador de fútbol femenil de 2026. Al aceptar su galardón, sorprendió a todos al dar su discurso en español y en catalán.

Luis de la Fuente, el ganador de premio a Mejor Entrenador 2026 de fútbol masculino

Después de que Pere Romeu ganara su premio, se hizo oficial que Luis de la Fuente fue el ganador en la categoría masculina de Mejor Entrenador 2026. El entrenador de la Selección de fútbol española también subió al escenario a dar un discurso de agradecimiento en español.

Barcelona gana premio a Club del Año Femenil

Fútbol Club Barcelona ganó el premio a Club del Año en la categoría femenil, lo cual abona a la exitosa noche que ha tenido España en los premios de Balón de Oro 2026.