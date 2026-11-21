Hussein Abdulghani, ex futbolista que disputó tres Mundiales con Arabia Saudita, fue muy duro con Cristiano Ronaldo luego de la reciente derrota de Al Nassr ante Al Ahli por la Saudi Pro League. La leyenda del futbol asiático criticó el rendimiento del crack portugués y aseguró que él es el principal problema del equipo en estos momentos.

Al Nassr viene de sufrir una derrota pesada por 3-1 ante Al Ahli en uno de los clásicos del futbol árabe. Cristiano Ronaldo fue titular y marcó el 1-0 inicial. También tuvo la posibilidad de ampliar la ventaja para su equipo desde el punto de penal, pero su remate no tuvo destino a gol: se estrelló en el poste y desperdició una chance inmejorable.

¿Qué dijo Hussein Abdulghani sobre Cristiano Ronaldo?

“Todo el mundo conoce el problema del Al Nassr, pero se hacen los ciegos. Todos coinciden en que Ronaldo ha sido un jugador enorme y todo lo demás, pero dejemos eso a un lado. La pregunta es: ¿es un jugador útil para el equipo en este momento, sobre todo en los partidos de máxima igualdad?“, comenzó diciendo el ex jugador en el canal MBC 1.

Mohammed Noor, otro ex futbolista, respondió a las palabras de su compañero mencionando que ‘CR7’ es delantero y su única función es meter goles. Sin embargo, esta explicación no está alineada con el pensamiento de Abdulghani.

AFC Champions League Elite - Al Nassr v Neftchi Fergana El partido de este lunes del Al Nassr de Cristiano Ronaldo fue aplazado unos minutos por una explosión. (Stringer/REUTERS)

“Marcar goles no es la única función de un delantero, hay otras. No puede convertir un gol y luego ser un agujero en el equipo durante el resto del partido“, sentenció la leyenda del futbol saudí sobre sus cuestionamientos hacia Cristiano.

Los números de Cristiano Ronaldo en la actual Saudi Pro League

Con el tanto que marcó ante Al Ahli, Cristiano Ronaldo llegó a nueve goles en 11 partidos de la Saudi Pro League 2026-27. El portugués fue titular en 10 de esos encuentros y sigue siendo el máximo anotador de Al Nassr, con casi un tercio de los 29 goles que lleva su equipo en el campeonato.

‘CR7’ se mantiene en el segundo lugar de la tabla de goleo, a cinco tantos de Ivan Toney. El delantero inglés también marcó en el clásico y, con su penal, puso en ventaja a Al Ahli antes de que Roger Ibañez sellara el 3-1 definitivo.