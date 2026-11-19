En la parte final del año se presenta este encuentro que puede encaminar o torcer el rumbo del equipo de Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia. Ante eso, este cómo y dónde ver EN VIVO el Al-Ahli vs Al-Nassr le puede interesar a los fanáticos del Bicho. Toma nota para el encuentro a disputarse este viernes 20 de noviembre de 2026 en punto de las 11:30 de la mañana en tiempo del centro de México.

¿Qué esperar del Al-Ahli vs Al-Nassr de la Liga de Arabia?

Esta partida pendiente de la Jornada 9 se presenta como un platillo estelar para todos los que quieren ver lo mejor de la liga árabe. Aunque luce complicado, los locales quieren vencer en casa a CR7 y compañía para meterse de lleno en la pelea por los altos puestos. Pero para eso requieren salir de este pequeño bache en el que llegan tras sufrir un 6-1 en la liga doméstica y un empate sin goles en la Liga de Campeones de Asia.

Mientras tanto, Al-Nassr requiere de un triunfo que los lleve a la cima de la liga… aunque con un duelo pendiente que todavía tiene Al Hilal. En ese sentido, una derrota complicaría la disputa por el liderato. Hoy están en tercer puesto, debajo del ya mencionado club y también del Al Qadisiya… donde milita Julián Quiñones. Además, quieren aprovechar su racha donde acumulan 6 triunfos de manera consecutiva.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en el Al-Ahli vs Al-Nassr?

A lo largo del año las posibilidades para ver la Liga Profesional Saudí en México cambiaron y para este reinicio de temporada futbolística 2026-27 son dos plataformas que cuentan al menos con los encuentros del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Por ello se te recomienda preguntar directamente con el proveedor cuál es la oferta de futbol de Arabia en ambas posibilidades.

DAZN - Esta plataforma streaming indica que tiene algunos juegos semanales de la Liga de Arabia.

Esta plataforma streaming indica que tiene algunos juegos semanales de la Liga de Arabia. FOX ONE - Mientras que esta segunda opción parece que transmite los juegos de los clubes más importantes como Al-Nassr y Al Hilal. Por ello, debes pagar el uso de su contenido en formato servicio streaming.

Posibles alineaciones Al-Ahli vs Al-Nassr