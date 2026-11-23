El Estadio Banorte, el Estadio Akron, el Estadio BBVA y el Estadio Corona de Torreón figuran entre los principales candidatos para recibir partidos del Mundial Femenil 2031. La FIFA confirmó este lunes 23 de noviembre que México organizará el torneo junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

Tres de esos recintos recibieron encuentros de la Copa del Mundo varonil de 2026. La novedad es Torreón, ciudad que no albergó partidos de aquel campeonato y que ahora tiene la posibilidad de incorporarse al calendario mundialista.

Será la primera ocasión que México organice una Copa del Mundo Femenil de categoría absoluta reconocida por la FIFA.

Hosts of @FIFAWWC 2031 and 2035 confirmed ✅



🏆 FIFA Women’s World Cup 2031™ – The United States, Mexico, Costa Rica and Jamaica



🏆 FIFA Women’s World Cup 2035™ – England, Northern Ireland, Scotland and Wales



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¿Qué estadios de México podrían albergar el Mundial Femenil 2031?

La candidatura conjunta presentó 20 estadios para la evaluación técnica de la FIFA, cuatro de ellos ubicados en territorio mexicano:

Estadio Banorte: Ciudad de México.

Ciudad de México. Estadio Akron: Zapopan, Jalisco.

Zapopan, Jalisco. Estadio BBVA: Guadalupe, Nuevo León.

Guadalupe, Nuevo León. Estadio Corona: Torreón, Coahuila.

El antiguo Estadio Azteca fue propuesto para recibir encuentros de hasta semifinales. Su capacidad y las instalaciones utilizadas durante el Mundial de 2026 respaldan sus posibilidades de albergar partidos de eliminación directa.

Torreón, por su parte, cuenta con el Territorio Santos Modelo, inaugurado en 2009 y que también recibió encuentros del Mundial Sub-17 de 2011.

Hay otros dos recintos mexicanos que aparecen en la documentación ampliada de la candidatura: el Estadio Hidalgo de Pachuca y el Estadio Corregidora de Querétaro. Aunque no forman parte de la selección principal, podrían ser considerados durante el proceso definitivo.

¿Cuántas selecciones disputarán el Mundial Femenil 2031 en México y Estados Unidos?

La Copa del Mundo Femenil de 2031 será la primera en disputarse con 48 selecciones y 104 partidos. El torneo tendrá 16 participantes más que la edición de Brasil 2027.

Para México será su primer Mundial Femenil de categoría absoluta organizado bajo el reconocimiento de la FIFA. El país ya recibió las ediciones de 1970 y 1986 del Mundial varonil y compartió la organización del campeonato de 2026 con Estados Unidos y Canadá.

Cinco años después, el futbol femenil tendrá su propia Copa del Mundo en territorio mexicano, con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como coanfitriones.