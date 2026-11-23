Este lunes 23 de noviembre el futbol femenil hace historia en México luego de que la FIFA confirmara que el país será uno de los anfitriones de la Copa Mundial Femenina de 2031, junto con él se suma la organización de Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica. Ante este anuncio crece la oportunidad de seguir impulsando el futbol femenil y recibir a las mejores selecciones del Mundo.

Tras confirmarse la participación de México como anfitrión de este torneo ha crecido la duda entre los mexicanos sobre cuáles serían las ciudades que serían sede para los encuentros. Aunque todavía no se han anunciado los recintos oficiales, hasta el momento se sabe que al ser una candidatura conjunta se contemplan cuatro estadios de nuestro país, los cuales están ubicados en ciudades que ya cuentan con experiencia en la organización de grandes encuentros internacionales.

¿Cuáles son las ciudades de México que podrían ser anfitrionas del Mundial Femenil 2031?

De acuerdo con la propuesta presentada para organizar el torneo, México contempla cuatro estadios como posibles escenarios para recibir los partidos de la Copa del Mundo. Estas son las ciudades y sus respectivos inmuebles:

Ciudad de México: contaría con el Estado Banorte

contaría con el Estado Banorte Guadalajara, Jalisco: contempla el Estadio Akron

contempla el Estadio Akron Monterrey, Nuevo León: estaría albergando algunos encuentros en el Estadio BBVA

estaría albergando algunos encuentros en el Estadio BBVA Torreón, Coahuila: prestaría el Estadio Corona, casa de Santos Laguna.

Como lo comentamos anteriormente, hasta el momento estos cuatro recintos aparecen en la propuesta de sedes mexicanas. Sin embargo, es importante señalar que todavía no significa que todos tengan asegurado su lugar durante este torneo mundial de futbol femenil.

¿Cuándo se jugará el Mundial Femenil 2031 y qué países serán anfitriones?

El Mundial Femenil de 2031 será la primera edición de esta competencia organizada por cuatro países y contará con la participación de 48 selecciones nacionales, distribuidas en un torneo de 104 partidos.

Los países confirmados como anfitriones son Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Para México será una oportunidad especial, pues recibirá por primera vez la Copa Mundial Femenina de mayores. Estados Unidos, por su parte, volverá a organizar el certamen después de haberlo recibido en 1999 y 2003. De momento no se ha dado a conocer el calendario, las fechas exactas de los encuentros y la distribución definitiva de los partidos.