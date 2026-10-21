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Gil Mora acude al trámite de su INE, a los pocos días de cumplir los 18 años

El jugador Gil Mora cumplió hace unos días los 18 años, y ahora ha acudido a una oficina del INE en Tijuana, para realizar el trámite de su credencial de elector; fue captado por el propio organismo.

gil mora tramita su credencial de INE

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El futbolista Gil Mora, quien apenas cumplió los 18 años de edad ha acudido a una oficina OFICIAL del INE en Tijuana atendiendo la cita para tramitar su credencial para votar. Las imágenes fueron tomadas por la misma institución local que compartió imágenes del momento en el que el jugador de Xolos se presentaba ante las ventanillas correspondientes.

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Siguiendo las indicaciones del personal del Instituto Nacional Electoral, Gil Mora realizó este trámite con el cual podrá ya identificarse ahora con la mayoría de edad, credencial que en próximos días tendrá en su poder.

INE destaca aparición de Gil Mora para tramitar su credencial

El INE publicó un posteo en el que mostraba a Gil Mora haciendo este trámite y también escribió que "en la cancha el compromiso cívico se anota con el ejemplo", además reveló que durante su visita el personal se tomó fotos con el joven jugador quien atendió a todos los que buscaron un registro de este día especial en la oficina tijuanense.

Esta publicación del INE sobre el trámite de Gil Mora, no tardó en volverse tendencia enmedio de los tantos rumores que colocan a Gil Mora en un equipo de Europa destacanco el Liverpool de la Premier League o el Borussia Dortmund de Alemania, aunque su representante Rafaela Pimenta por su parte, dijo en diferentes entrevistas que una transferencia evidentemente no sucederá en estos momentos y hasta descarta que en diciembre pueda haber un movimiento de ese tipo por lo inestable del mercado internacional.

Dejó entrever que si sucede el esperado fichaje de Mora será en el verano del 2027 y que por ahora no se tiene prisa por nada de ello, entendiendo perfectamente la expectativa que hay por él y por el mismo motivo por el cual lo representa a nivel internacional.

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Gilberto Mora ya reveló cuáles son sus grandes ambiciones al cumplir 18 años y en qué tipo de equipos quiere jugar
|Foto: X @Xolos

gil mora tramita su credencial de INEN

gil mora tramita su credencial de INEN

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