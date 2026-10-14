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Gilberto Mora cumple 18 años y el mundo del futbol reaccionar cumpleaños de la joya mexicana

Este 14 de octubre Gilberto Mora, la perla más brillante de los Xolos de Tijuana en los últimos años, ha alcanzado oficialmente los 18 años de edad.

Gilberto Mora fue elogiado por Luis Malagón
Gilberto Mora es el jugador más valioso de la Liga BBVA MX|Crédito: Instagram / @gil_morita

Escrito por: Fernando Campos

Este 14 de octubre Gilberto Mora, la perla más brillante que ha gestado la cantera de los Xolos de Tijuana en los últimos años, ha alcanzado oficialmente los 18 años de edad. El festejo no solo marca un aniversario personal, sino la apertura del candado reglamentario de la FIFA que le permitirá dar el salto definitivo al futbol de Europa.

El impacto mediático de "Morita" provocó una auténtica ola de reacciones en plataformas digitales, donde los principales actores e instituciones del deporte se desbordaron en elogios:

  • Xolos de Tijuana: El club fronterizo dedicó emotivos comunicados a su canterano, presumiendo con orgullo el crecimiento acelerado de un jugador que ya dejó huella en el primer equipo. 
  • Selección Mexicana: La cuenta oficial del conjunto azteca celebró a la joven figura, destacando su vertiginoso ascenso tras brillar en categorías con límite de edad y sus primeras incursiones con el equipo mayor. 
  • La FIFA: El máximo organismo rector del futbol internacional dedicó una felicitación especial, reconociendo la proyección global del mediocampista que ha fascinado a visores de las mejores ligas del mundo. 
  • Luis García y la Prensa Especializada: Fiel a su estilo, el reconocido analista el "Doctor" García publicó en sus redes resaltando la desfachatez, personalidad y visión de campo de Mora a tan corta edad.

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"Un talento distinto, con la madurez para jugar escenarios grandes a pesar de su juventud", ha sido el consenso entre analistas y comunicadores en este día histórico para la afición mexicana.

Con la mayoría de edad cumplida, el futuro de Gilberto Mora promete ser la gran novela del mercado internacional en enero o junio. Mientras tanto, el planeta futbol celebra el nacimiento futbolístico formal de un talento llamado a marcar época.

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