HORA EXACTA para ver México vs Jamaica HOY martes 13 de octubre, amistosos de la Selección Mexicana Femenil en Querétaro

La Selección Mexicana Femenil se enfrenta a su similar de Jamaica en partido de preparación donde el silbatazo inicial está programado exactamente para las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México) de este martes 13 de octubre de 2026. La sede del compromiso será el Estadio Corregidora en Querétaro.

Hora exacta del partido México vs Querétaro

Fecha: Martes 13 de octubre de 2026

Martes 13 de octubre de 2026 Hora exacta: 19:00 hrs (CDMX) / 21:00 hrs (ET)

19:00 hrs (CDMX) / 21:00 hrs (ET) Sede: Estadio Corregidora, Querétaro

El antecedente directo entre México vs Jamaica

La Selección Mexicana Femenil buscará sacudirse la espina del doloroso tropiezo sufrido el pasado viernes 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes. En aquel primer compromiso de la gira, las jamaiquinas se impusieron con un marcador de 4-3.

Pese a las anotaciones de la escuadra mexicana, los desajustes defensivos terminaron costando caro ante la contundencia física y velocidad del ataque de las caribeñas, por lo que la prueba en suelo queretano servirá para afinar detalles defensivos.

¿Qué necesita la Selección Mexicana Femenil para conseguir su pase para el Mundial Brasil 2027?

Para el estratega Pedro López y sus dirigidas, la preparación de este partido es crucial de cara al camino eliminatorio rumbo a la Copa Mundial Femenil 2027 que se jugará en Brasil del 24 de junio al 25 de julio de 2027.

México se alista para disputar los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W, donde enfrentará en un cruce definitivo a la Selección de Haití el próximo 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium.

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Si la selección femenil azteca gana este duelo tendrá en forma directa su pase a la Copa Mundial. Si México pierde, queda eliminada del camino directo, pero todavía tendría una segunda oportunidad mediante un Play-in de repechaje de la Concacaf, buscando uno de los dos boletos hacia el Torneo Clasificatorio Intercontinental de la FIFA.

