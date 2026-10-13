Partidos de la Champions League martes 13 de octubre: segunda jornada, horarios para ver en VIVO

Este martes 13 de octubre regresa la UEFA Champions League con nueve encuentros de la jornada 2.

Estos son los encuentros de este día:



Lens vs Sporting CP | Estadio Bollaert-Delelis | 10:45 horas

Sabah Baku vs Slavia Praga | Estadio Baku Olympic | 10:45 horas

Arsenal vs Lille | Estadio Emirates | 13:00 horas

Atlético de Madrid vs Manchester United | Estadio Metropolitano 1 13:00 horas

Galatasaray vs Barcelona | Rams Park | 13:00 horas

Inter de Milán vs Club Brujas | Estadio Giuseppe Meazza | 13:00 horas

RB Leipzig vs PSV | Red Bull Arena | 13:00 horas

Viking vs Bayern Munich | Lyse Arena | 13:00 horas

Villarreal vs Napoli | Estadio de la Cerámica | 13:00 horas

Horarios del centro de México.

Partidos destacados de este martes 13 de octubre de la Champions League

Tres duelos destacan en esta primera parte de la segunda semana de la UEFA Champions League:

Atlético de Madrid vs Manchester United

El Estadio Metropolitano abre sus puertas este martes para albergar un duelo de alto voltaje. El Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone busca dar un golpe de autoridad en casa tras tropezar en el arranque del certamen europeo. Enfrente estará un Manchester United urgido de consistencia que intentará salir airoso de una de las aduanas más complejas del continente.

Atlético de Madrid solo ha perdido dos de sus últimos 19 partidos como local contra equipos ingleses (G9, E8) y permanece invicto en los cuatro duelos directos contra Manchester United (G2, E2)

Galatasaray vs Barcelona

El Barcelona de Hansi Flick visita la caldera de RAMS Park para medirse al Galatasaray El conjunto blaugrana llega imparable tras golear 5-1 al Feyenoord e ilusiona con su mejor arranque histórico tras encadenar nueve victorias consecutivas.

Por su parte, el gigante turco busca reaccionar tras caer 3-1 ante Sporting CP. Aunque suma siete caídas continentales recientes, el cuadro de Estambul confía en la mística de su estadio, donde la campaña pasada ya tumbó a potencias como el Liverpool.

TE PUEDE INTERESAR:



Arsenal vs Lille

Luego de más de un mes de ayuno europeo, el Arsenal de Mikel Arteta regresa a la acción continental recibiendo al Lille en el Emirates Stadium.

Los Gunners presumen una racha envidiable con 13 victorias consecutivas en esta etapa de la competición y 15 triunfos en sus últimos 16 duelos como locales. En contraste, los galos viajan obligados a reaccionar tras caer 3-2 ante el Betis en el debut. Aunque Les Dogues han ganado nueve de sus pasados 11 choques a domicilio, enfrente tendrán el enorme desafío de frenar el poderío londinense.

