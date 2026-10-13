Partidos de la Champions League martes 13 de octubre: segunda jornada, horarios para ver en VIVO
Este martes 13 de octubre regresa la UEFA Champions League con nueve encuentros de la jornada 2, destacando el duelo entre Galatasaray vs Barcelona
Este martes 13 de octubre regresa la UEFA Champions League con nueve encuentros de la jornada 2.
Estos son los encuentros de este día:
- Lens vs Sporting CP | Estadio Bollaert-Delelis | 10:45 horas
- Sabah Baku vs Slavia Praga | Estadio Baku Olympic | 10:45 horas
- Arsenal vs Lille | Estadio Emirates | 13:00 horas
- Atlético de Madrid vs Manchester United | Estadio Metropolitano 1 13:00 horas
- Galatasaray vs Barcelona | Rams Park | 13:00 horas
- Inter de Milán vs Club Brujas | Estadio Giuseppe Meazza | 13:00 horas
- RB Leipzig vs PSV | Red Bull Arena | 13:00 horas
- Viking vs Bayern Munich | Lyse Arena | 13:00 horas
- Villarreal vs Napoli | Estadio de la Cerámica | 13:00 horas
Horarios del centro de México.
Partidos destacados de este martes 13 de octubre de la Champions League
Tres duelos destacan en esta primera parte de la segunda semana de la UEFA Champions League:
Atlético de Madrid vs Manchester United
El Estadio Metropolitano abre sus puertas este martes para albergar un duelo de alto voltaje. El Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone busca dar un golpe de autoridad en casa tras tropezar en el arranque del certamen europeo. Enfrente estará un Manchester United urgido de consistencia que intentará salir airoso de una de las aduanas más complejas del continente.
Atlético de Madrid solo ha perdido dos de sus últimos 19 partidos como local contra equipos ingleses (G9, E8) y permanece invicto en los cuatro duelos directos contra Manchester United (G2, E2)
Galatasaray vs Barcelona
El Barcelona de Hansi Flick visita la caldera de RAMS Park para medirse al Galatasaray El conjunto blaugrana llega imparable tras golear 5-1 al Feyenoord e ilusiona con su mejor arranque histórico tras encadenar nueve victorias consecutivas.
Por su parte, el gigante turco busca reaccionar tras caer 3-1 ante Sporting CP. Aunque suma siete caídas continentales recientes, el cuadro de Estambul confía en la mística de su estadio, donde la campaña pasada ya tumbó a potencias como el Liverpool.
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Arsenal vs Lille
Luego de más de un mes de ayuno europeo, el Arsenal de Mikel Arteta regresa a la acción continental recibiendo al Lille en el Emirates Stadium.
Los Gunners presumen una racha envidiable con 13 victorias consecutivas en esta etapa de la competición y 15 triunfos en sus últimos 16 duelos como locales. En contraste, los galos viajan obligados a reaccionar tras caer 3-2 ante el Betis en el debut. Aunque Les Dogues han ganado nueve de sus pasados 11 choques a domicilio, enfrente tendrán el enorme desafío de frenar el poderío londinense.