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El delantero de 18 años, hijo de ídolo de la Bundesliga, que podría representar a la Selección Mexicana

Un nuevo nombre futbolista con pasaporte mexicano ha comenzado a llamar la atención en el balompié europeo. Se trata de Ailton Gonçalves Rodríguez

Camiseta de la Selección Mexicana
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Un nuevo nombre futbolista con pasaporte mexicano ha comenzado a llamar la atención en el balompié europeo. Se trata de Ailton Gonçalves Rodríguez, atacante de 18 años e hijo del histórico delantero del Werder Bremen, el brasileño Aílton da Silva. Su lugar de nacimiento le otorga una particularidad única: la posibilidad real de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

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Ailton Gonçalves: De origen mexicano y tres opciones de selección

Pese al arraigo de su apellido en Sudamérica y Europa, Gonçalves nació en territorio mexicano. Este factor legal le abre la puerta para representar al conjunto azteca No obstante, el juvenil no la tiene sencilla en cuanto a su futuro internacional, ya que cuenta con tres alternativas sobre la mesa:

  1. México: Por nacimiento y elegibilidad directa en el registro civil.
  2. Brasil: Por la ascendencia paterna de la leyenda que brilló en el Viejo Continente.
  3. Alemania: Por su formación deportiva y nacionalidad adoptiva en suelo germano.

De acuerdo con portales especializados como BeSoccer, el perfil del atacante lo identifica con nacimiento en México y nacionalidad alemana. Si la Federación Mexicana de Futbol acelera los procesos, podría blindar a un elemento formado en la estructura europea antes de que otra federación dé el primer paso en categorías juveniles.

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¿Quién es Aílton da Silva, padre de Ailton Gonçalves?

La historia de Ailton despierta un inevitable interés mediático debido al peso de su apellido. Su padre es recordado como un mito viviente del Werder Bremen, club con el que conquistó el doblete de la Bundesliga y la Copa de Alemania en la inolvidable temporada 2003-04.

Actualmente, el joven delantero busca labrarse su propio camino en el Werder Bremen III, escuadra que compite en la quinta división del futbol alemán (Oberliga). Gonçalves registra 98 minutos disputados en cinco apariciones a lo largo de las primeras siete jornadas de la campaña.

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