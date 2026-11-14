Hora exacta para ver América vs New York Red Bulls, partido amistoso de la Fecha FIFA de noviembre 2026

El Club América aprovechó el parón de la Liga BBVA MX por Fecha FIFA para organizar un partido amistoso en Estados Unidos en donde se enfrentará al New York Red Bulls este sábado 14 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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América se enfrenta a NY Red Bulls este sábado

El Club América quiere terminar el torneo Apertura 2026 como líder y para evitar perder el ritmo de juego pactó un partido amistoso contra el Red Bull New York aprovechando el parón por Fecha FIFA.

Las Águilas viajaron hasta Nueva York para enfrentarse al equipo de la Major League Soccer (MLS) que quedó eliminado de los Playoffs y que también busca cerrar el año con actividad.

La cancha del Sports Illustrated Stadium será el escenario en donde se enfrenten estos dos equipos este sábado a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, con un América que llega con los jugadores que no fueron llamados por selecciones nacionales, entre ellos Henry Martin.

New York Red Bulls vs América

Fecha: Sábado 14 de noviembre

Hora: 18:30 horas

Estadio: Sports Illustrated Stadium

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