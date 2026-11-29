El partido Cruz Azul vs León, correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte.

La Máquina llega con una ventaja de 4-0 en el marcador global tras el encuentro de ida en el Estadio Nou Camp, donde anotaron José Paradela en dos ocasiones, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.

Debido al criterio de posición en la tabla general, en la que Cruz Azul finalizó segundo y León séptimo, el conjunto visitante necesita ganar por cinco goles de diferencia para clasificar a las Semifinales.

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Pronóstico del clima en la CDMX y temperatura esperada

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), tras una máxima vespertina de 16 °C a 18 °C, la temperatura en la zona del Estadio Banorte descenderá a 12 °C al momento del silbatazo inicial y bajará hasta 10 °C o 11 °C cerca de las 23:00 horas.

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Probabilidad de lluvia para el partido

Para el horario nocturno se pronostica cielo medio nublado y una probabilidad muy baja de lluvia en el sur de la Ciudad de México, luego de las lloviznas registradas de madrugada y las precipitaciones aisladas de 0.1 a 5 mm contempladas por el SMN en puntos dispersos del Valle de México durante el día.

Viento y recomendaciones para el Estadio Banorte

Asimismo, se esperan vientos del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas vespertinas de hasta 40 km/h que disminuirán por la noche.

Estas condiciones mantendrán un ambiente frío en las gradas durante todo el encuentro, por lo que se recomienda asistir con ropa abrigadora en capas.

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