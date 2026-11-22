El duelo entre Querétaro y Necaxa correspondiente a la Jornada 17 de la Liga BBVA MX se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026 en punto de las 19:10 horas (tiempo del centro de México), teniendo como escenario la cancha del Estadio Corregidora, en Santiago de Querétaro.

Tanto los Gallos Blancos como los Rayos llegan a este compromiso sin posibilidades matemáticas de avanzar a la Liguilla del Apertura 2026.

El conjunto queretano se ubica con 20 puntos tras atravesar una racha de cinco derrotas consecutivas, mientras que la escuadra de Aguascalientes suma 13 unidades luego de vencer a Tijuana la jornada anterior; pese a estar eliminados, ambos planteles buscarán cerrar de gran manera su participación en el torneo frente a su afición y despedirse con una victoria.

Te puede interesar: Esteban Solari señaló al principal responsable de la eliminación de Pumas en el Torneo Apertura 2026

Dónde seguir el resultado de la transmisión de Querétaro vs Necaxa

Podrán seguir la cobertura del minuto a minuto totalmente en vivo y gratis por el sitio y app oficial de Azteca Deportes, donde encontrarán las alineaciones confirmadas y toda la cobertura del partido de la última fecha del Apertura 2026.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Los dos rivales que le pueden tocar al América en la liguilla del Apertura 2026

Los mejores lugares para comer cerca del Estadio Corregidora

Para quienes asistan al inmueble mundialista y busquen opciones gastronómicas en los alrededores antes o después del silbatazo final, la zona de Centro Sur y Prolongación Bernardo Quintana ofrece diversas alternativas:

Chuchito Pérez ( Prol. Bernardo Quintana 7001, Centro Sur ): Ideal para cenar y convivir en terraza tras el partido en un ambiente casual.

( ): Ideal para cenar y convivir en terraza tras el partido en un ambiente casual. Pampas ( Prol. Bernardo Quintana 325, Centro Sur ): Restaurante tipo rodizio brasileño con espadas de carnes y barra de buffet, recomendable para acudir en grupo o familia.

( ): Restaurante tipo rodizio brasileño con espadas de carnes y barra de buffet, recomendable para acudir en grupo o familia. PotzoldenCano ( De La Congregación 101, Plazas del Sol 1ra Secc. ): Opción tradicional de comida mexicana reconocida por su pozole blanco y tostadas.

( ): Opción tradicional de comida mexicana reconocida por su pozole blanco y tostadas. The Hub (Blvd. Bernardo Quintana Arrioja 8200, Centro Sur): Complejo comercial a pocos minutos del estadio que reúne distintos restaurantes y cafeterías de diversas especialidades.

Te puede interesar: Consecuencias hacia los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX, tras la victoria de León y Pachuca en la Jornada 17: Así se jugaría la Liguilla