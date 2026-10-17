Kevin Mier hará historia con Cruz Azul: el logro que lo acercaría a la leyenda celeste
El arquero colombiano alcanzará una cifra redonda durante la jornada 12 del Apertura 2026
La Liga BBVA MX tendrá un reconocimiento especial para el arquero del Cruz Azul. Kevin Mier llegará a los 100 partidos en torneos cortos durante el duelo ante FC Juárez, programado para este sábado 17 de octubre en el Estadio Banorte. Con ello, el portero se acercaría a ser una leyenda celeste, que tuvo a un jugador que fracasó y ahora brilla en la Copa Libertadores.
Los 100 partidos de Mier
El duelo frente a los Bravos marcará un nuevo registro en la trayectoria del colombiano, quien llegó a la institución para el Clausura 2024. El equipo prepara un homenaje por sus 100 partidos en el campeonato mexicano durante la jornada 12 del Apertura 2026, que fue inaugurada con el triunfo de Pumas sobre Atlante.
El partido ante FC Juárez será el número 120 del guardameta con el equipo cementero, al sumar sus participaciones en torneos nacionales e internacionales. El colombiano acumula 40 encuentros sin recibir goles con el club. Esta cifra equivale a un tercio de sus duelos, aunque no representa un porcentaje exclusivo de la Liga MX, ya que incluye todas las competiciones.
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Top 3 de los porteros de Cruz Azul
- José de Jesús Corona: Es el guardameta con más encuentros de esta lista, con 452 partidos. Su trayectoria lo convirtió en uno de los referentes de la portería celeste y defendió al club durante una etapa de importantes logros deportivos.
- Óscar “Conejo” Pérez: Disputó 385 partidos con La Máquina durante la era de torneos cortos. Su experiencia y longevidad lo colocaron entre los arqueros más representativos de la institución.
- Kevin Mier: El colombiano llegó a Cruz Azul en el Clausura 2024 y alcanzará los 100 partidos de Liga MX ante FC Juárez, durante el Apertura 2026. Con ello, se sumará a Corona y Pérez en este registro histórico.