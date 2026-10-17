Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Kevin Mier hará historia con Cruz Azul: el logro que lo acercaría a la leyenda celeste

El arquero colombiano alcanzará una cifra redonda durante la jornada 12 del Apertura 2026

Kevin Mier hará historia con Cruz Azul: el logro que lo acercaría a la leyenda celeste
Kevin Mier hará historia con Cruz Azul: el logro que lo acercaría a la leyenda celeste|Club de Futbol Cruz Azul

Escrito por: José Alejandro | DR

La Liga BBVA MX tendrá un reconocimiento especial para el arquero del Cruz Azul. Kevin Mier llegará a los 100 partidos en torneos cortos durante el duelo ante FC Juárez, programado para este sábado 17 de octubre en el Estadio Banorte. Con ello, el portero se acercaría a ser una leyenda celeste, que tuvo a un jugador que fracasó y ahora brilla en la Copa Libertadores.

Los 100 partidos de Mier

El duelo frente a los Bravos marcará un nuevo registro en la trayectoria del colombiano, quien llegó a la institución para el Clausura 2024. El equipo prepara un homenaje por sus 100 partidos en el campeonato mexicano durante la jornada 12 del Apertura 2026, que fue inaugurada con el triunfo de Pumas sobre Atlante.

Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier llegará a los 100 partidos en torneos cortos durante el duelo ante FC Juárez.|Club de Futbol Cruz Azul

El partido ante FC Juárez será el número 120 del guardameta con el equipo cementero, al sumar sus participaciones en torneos nacionales e internacionales. El colombiano acumula 40 encuentros sin recibir goles con el club. Esta cifra equivale a un tercio de sus duelos, aunque no representa un porcentaje exclusivo de la Liga MX, ya que incluye todas las competiciones.

TE PUEDE INTERESAR:

Top 3 de los porteros de Cruz Azul

  1. José de Jesús Corona: Es el guardameta con más encuentros de esta lista, con 452 partidos. Su trayectoria lo convirtió en uno de los referentes de la portería celeste y defendió al club durante una etapa de importantes logros deportivos.
  2. Óscar “Conejo” Pérez: Disputó 385 partidos con La Máquina durante la era de torneos cortos. Su experiencia y longevidad lo colocaron entre los arqueros más representativos de la institución.
  3. Kevin Mier: El colombiano llegó a Cruz Azul en el Clausura 2024 y alcanzará los 100 partidos de Liga MX ante FC Juárez, durante el Apertura 2026. Con ello, se sumará a Corona y Pérez en este registro histórico.
Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Cruz Azul

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

BORREGOS CEM VS LINCES UVM EN VIVO.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

Ver en vivo
12:55 p. m.
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:25 p. m.
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
19 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
21 OCT