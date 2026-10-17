Kevin Mier hará historia con Cruz Azul: el logro que lo acercaría a la leyenda celeste

La Liga BBVA MX tendrá un reconocimiento especial para el arquero del Cruz Azul. Kevin Mier llegará a los 100 partidos en torneos cortos durante el duelo ante FC Juárez, programado para este sábado 17 de octubre en el Estadio Banorte. Con ello, el portero se acercaría a ser una leyenda celeste, que tuvo a un jugador que fracasó y ahora brilla en la Copa Libertadores.

Los 100 partidos de Mier

El duelo frente a los Bravos marcará un nuevo registro en la trayectoria del colombiano, quien llegó a la institución para el Clausura 2024. El equipo prepara un homenaje por sus 100 partidos en el campeonato mexicano durante la jornada 12 del Apertura 2026, que fue inaugurada con el triunfo de Pumas sobre Atlante.

Kevin Mier llegará a los 100 partidos en torneos cortos durante el duelo ante FC Juárez.|Club de Futbol Cruz Azul

El partido ante FC Juárez será el número 120 del guardameta con el equipo cementero, al sumar sus participaciones en torneos nacionales e internacionales. El colombiano acumula 40 encuentros sin recibir goles con el club. Esta cifra equivale a un tercio de sus duelos, aunque no representa un porcentaje exclusivo de la Liga MX, ya que incluye todas las competiciones.

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