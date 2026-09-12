Hormiga González sufre terrible noticia en Olympiacos

Armando, la Hormiga González, ha caído con el pie derecho en su primera aventura en Europa luego de sumar dos goles en sus primeros minutos con el Olympiacos, institución que se ha reforzado de gran forma para buscar el título no solo de Grecia, sino también la Europa League.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar de esta situación, durante la semana la directiva del Olympiacos compartió una noticia que no ha caído muy bien en el entorno de la Hormiga González, pues un elemento de confianza para el mexicano ha decidido decirle adiós a la institución. ¿De qué se trata?

¿Qué triste noticia sufrió la Hormiga González en Olympiacos?

Fue hace unos días, más precisamente el 8 de septiembre, que el Olympiacos confirmó la salida de su director deportivo Darko Kovacevic, salida que se da tan solo unas semanas después de que este fuera fundamental en el fichaje de la Hormiga González al club.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Fue a través de un comunicado en el que el club griego confirmó la noticia en torno al fin de la colaboración laboral con el servicio, esto mientras agradecía su ardua labor considerando, además, que la llegada de Armando fue uno de los últimos fichajes que concretó en su estadía en el club.

🇲🇽🤯 DOBLETE DE ARMANDO ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ ANTE EL VOLOS NFC EN LA COPA DE GRECIA.



Llega a 3 GOLES en 3 PARTIDOS con el Olympiacos. 🇬🇷🐜 https://t.co/KV8YVQEdjk pic.twitter.com/947eWjKuYh — Piojismo (@Piojismo1906) September 8, 2026

Vale señalar, además, que Chivas recibió alrededor de 12 millones de dólares por el 80 por ciento de los servicios de Armando González, mismos que se acordaron con el otrora director deportivo de la institución toda vez que la Hormiga ya era uno de los deseos del grande de Grecia.

¿Cómo le afecta esta noticia a Armando González?

Si bien la noticia puede afectar a la Hormiga González dado que fue él quien lo trajo a Grecia, la realidad es que Armando ha sabido responder en el campo con varios goles en sus primeros compromisos, hecho que ha ayudado a que la afición comience a vitorear su nombre.