Inglaterra vs Chequia; la hora para VER EN VIVO la Jornada 4 de la Nations League

Se trata de uno de los duelos más interesantes que guardan relación con lo que México vivió en la última edición mundialista, misma en donde enfrentó a ambas escuadras. Inglaterra y Chequia se verán las caras en un duelo más de Nations League, por lo que es preciso conocer más al respecto.

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La Selección de Inglaterra se ha comportado a la altura en esta nueva edición de Nations League luego de lo vivido en la última Copa Mundial de la FIFA, en la cual llegaron a la ronda semifinal. Chequia, por su parte, ha mostrado cierta regularidad que le ha impedido brillar como desearía.

¿Cómo llegan Inglaterra y Chequia a este juego de Nations League?

La Selección de Inglaterra llega a este compromiso de Liga de Naciones con 6 puntos de 9 posibles dentro del Grupo C al sumar victorias frente a Croacia y la República Checa, por lo que se ubica en la segunda posición de la tabla general solo por debajo de España.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el cuadro de Chequia, institución que se ubica en el último puesto de este sector al sumar 0 puntos después de tres derrotas, así como solamente dos goles a favor por siete en contra, lo cual habla del triste impacto que la Selección ha tenido hasta ahora.

Con estos antecedentes, y toda vez que Inglaterra ya sabe lo que es derrotar a Chequia, todo haría indicar que los ingleses tienen todo para sumar un nuevo triunfo en el campo considerando, además, que el juego se llevará a cabo en su territorio, por lo que todo está a su favor.

¿Dónde ver en vivo el juego entre Inglaterra y Chequia?

Será este martes 6 de octubre cuando la Selección de Inglaterra se enfrente al cuadro de República Checa como parte de la Jornada 4 de la Liga de Naciones de la UEFA. El duelo comenzará en punto de las 12:45 horas y se podrá ver a través de las pantallas de Sky Sports.