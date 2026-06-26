Qué equipos ya fueron eliminados del Mundial 2026 y cuáles tienen todavía oportunidad
Varias selecciones ya quedaron fuera del torneo, mientras otras mantienen posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final
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