¡Inmortal! El emotivo gesto de Portugal con el número 7 de Cristiano Ronaldo que asombra al mundo

A partir del compromiso de esta noche frente a Dinamarca, correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Nations League, la Selección de Portugal estrenará un nuevo diseño gráfico para el icónico dorsal número 7, incorporando una raya distintiva en el centro para diferenciarlo del trazo original que defendió Cristiano Ronaldo durante dos décadas, anunció este sábado la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) tributo a la máxima leyenda del balompié luso.

Mediante un comunicado oficial, el organismo explicó que el objetivo de esta modificación estética es preservar intacto el simbolismo de la tipografía clásica que acompañó al “Bicho” en sus mayores gestas. “Esta es otra forma más de inmortalizar el significado de un número tan especial y honrar el legado que representa. Porque hay historias, recuerdos, logros y emociones que estarán ligados para siempre a Cristiano Ronaldo. A partir de hoy, luciremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo, reservando el anterior para la inmortalización de una historia que jamás será olvidada”, detalló la FPF.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 pic.twitter.com/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

¿Quién tomará el número 7 de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal?

El responsable de portar por primera vez esta renovada tipografía en el terreno de juego será Carlos Forbs. El extremo de 22 años, quien vive un gran momento con el Club Brujas de Bélgica —donde acumula cinco goles y ocho asistencias en la presente campaña—, afronta apenas su segunda experiencia con el combinado mayor tras haber debutado el 16 de noviembre de 2025 en la goleada 9-1 sobre Armenia rumbo al Mundial 2026, duelo en el que disputó 34 minutos y asistió a Bruno Fernandes.

Los números de leyenda de Cristiano Ronaldo con Portugal

La decisión de la federación lusa responde a una trayectoria irrepetible a nivel de selecciones. Desde su debut internacional en agosto de 2003, Cristiano Ronaldo transformó por completo la historia del futbol portugués, estableciendo marcas mundiales que hoy lucen inalcanzables: