Inter Miami vs DC United; la hora para ver EN VIVO a Lionel Messi en la Jornada 28 de la MLS

Lionel Messi vuelve al ruedo a nivel clubes. Y es que, después de lo emotiva que fue su despedida con la Selección Argentina, el astro sudamericano retorna a los Estados Unidos para disputar una jornada más con el Inter Miami dentro de la temporada 2026 de la MLS.

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En esta ocasión, el Inter Miami de Lionel Messi se verá las caras con el DC United, uno de los equipos más representativos y tradicionales que existen en la MLS que, dicho sea de paso, buscará echar a perder el buen ánimo a un argentino que ahora tiene como objetivo superar la marca de los 1,000 tantos como profesional.

¿Cómo le va al Inter Miami de Lionel Messi en la temporada 2026 de la MLS?

Después de 27 juegos disputados, el Inter Miami ha demostrado ser uno de los candidatos principales al título de la MLS luego de ubicarse en la tercera posición de la tabla general dentro de la Conferencia Este, sumando hasta ahora 46 unidades y siendo uno de los clubes con menos derrotas.

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Lionel Messi vuelve al ruedo a nivel clubes. Y es que, después de lo emotiva que fue su despedida con la Selección Argentina, el astro sudamericano retorna a los Estados Unidos para disputar una jornada más con el Inter Miami dentro de la temporada 2026 de la MLS. En esta ocasión, el Inter Miami de Lionel Messi se verá las caras con el DC United, uno de los equipos más representativos y tradicionales que existen en la MLS que, dicho sea de paso, buscará echar a perder el buen ánimo a un argentino que ahora tiene como objetivo superar la marca de los 1,000 tantos como profesional. ¿Cómo le va al Inter Miami de Lionel Messi en la temporada 2026 de la MLS? Después de 27 juegos disputados, el Inter Miami ha demostrado ser uno de los candidatos principales al título de la MLS luego de ubicarse en la tercera posición de la tabla general dentro de la Conferencia Este, sumando hasta ahora 46 unidades y siendo uno de los clubes con menos derrotas. Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026 Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid? Con sus 46 puntos, el Inter Miami de Lionel Messi está en tercer lugar debido a que el New England Revolution tiene más triunfos. Sin embargo, el cuadro en turno registra 12 victorias, 10 empates, cinco descalabros y 64 goles a favor, mismos de los cuales la mayoría han sido del propio sudamericano. En contraparte se encuentra el DC United, institución que ha decepcionado a lo largo de la temporada y que, con una victoria ante el Miami, se metería a las eliminatorias de su conferencia, motivo por el cual este partido es vital para ellos en sus deseos de trascender en el torneo. ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Lionel Messi en el Inter Miami vs DC United? Será este sábado 10 de octubre del 2026 cuando la MLS presente el compromiso entre el Inter Miami y el DC United, mismo que acapara las miradas por el hecho de ver una vez más a Lionel Messi en el campo. El juego comenzará en punto de las 17:30 horas y para verlo únicamente debes sintonizar Apple TV.

Con sus 46 puntos, el Inter Miami de Lionel Messi está en tercer lugar debido a que el New England Revolution tiene más triunfos. Sin embargo, el cuadro en turno registra 12 victorias, 10 empates, cinco descalabros y 64 goles a favor, mismos de los cuales la mayoría han sido del propio sudamericano.

En contraparte se encuentra el DC United, institución que ha decepcionado a lo largo de la temporada y que, con una victoria ante el Miami, se metería a las eliminatorias de su conferencia, motivo por el cual este partido es vital para ellos en sus deseos de trascender en el torneo.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver a Lionel Messi en el Inter Miami vs DC United?

Será este sábado 10 de octubre del 2026 cuando la MLS presente el compromiso entre el Inter Miami y el DC United, mismo que acapara las miradas por el hecho de ver una vez más a Lionel Messi en el campo. El juego comenzará en punto de las 17:30 horas y para verlo únicamente debes sintonizar Apple TV.