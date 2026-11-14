Este sábado 14 de noviembre se estará jugando el partido de los Cuartos de Final entre Jamaica vs. México de la Concacaf Nations League, por lo que será un encuentro que nadie se querrá perder en donde el conjunto nacional tendrá una gran prueba en la que podrá demostrar su nivel en esta nueva etapa con Rafa Márquez al frente.

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Sabemos que México es un país que cuenta con una gran cantidad de paisanos por todas partes del mundo, en espacial en los Estados Unidos, por lo que te compartiremos todo lo que debes saber si te encuentras en el país vecino y quieres seguir cada detalle de este encuentro que iniciará a las 7:00 pm del Centro de México.

¿A qué hora puedo ver jugar a México si estoy en Estados Unidos?

Este partido que se estará llevando a cabo en el National Stadium de Kingston, Jamaica a las 7:00 pm del huso horario central de México, por lo que podrás seguirlo a las:

Hora del Este - 8:00 pm

Hora del Centro - 7:00 pm

Hora de la Montaña - 6:00 pm

Hora del Pacífico - 5:00 pm

¿Cuándo es el partido de vuelta entre México y Jamaica?

Si bien, el partido de hoy es bastante importante para que algunos de los dos equipos busque salir con ventaja; debes saber que esta eliminatoria se juega a partidos de ida y vuelta, por lo que será el próximo martes 17 de noviembre en el que sepamos quien de los dos logró avanzar a la Semifinal de la Concacaf Nations League.

Esta será una de las mayores pruebas de Rafa Márquez, quien tras el Mundial 2026 tomó la dirección técnica del equipo de manera individual, pues todavía ese torneo, la Selección Nacional de México estuvo bajo el mando de Javier “El Vasco” Aguirre.