No tiene ni un mes en el club, pero Javier Aguirre ya descubrió a su primera gran JOYA en el Valencia

Javier Aguirre disputó este fin de semana su primer duelo como técnico del Valencia, equipo con el que tiene el objetivo principal de mantener la categoría en la primera división de España luego de un inicio de temporada que lo mantiene en los últimos lugares de la tabla general.

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Sin embargo, más allá de su meta principal, Javier Aguirre ha comenzado a destacar pues, con él al mando, el Valencia puede desarrollar y foguear a una verdadera joya que amenaza con conquistar el futbol de España y del viejo continente, por lo que es preciso hablar sobre él.

¿Quién es Aaron Mayol, joya del Valencia de Javier Aguirre?

Con apenas 18 años de edad, Aaron Mayol es un mediocampista que sueña con ser un elemento destacado en esta etapa en donde Javier Aguirre será el jefe al mando del Valencia, siendo este elemento uno de los más importantes con miras a salvar la categoría en España.

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Aaron ya sabe lo que es anotar en el primer equipo y, de hecho, ha comenzado a tener cada vez más minutos en el terreno de juego, por lo que distintas fuentes aseguran que su cláusula de rescisión iría de los 15 a 30 millones de euros, una cantidad importante para alguien de su edad.

Es así como Javier Aguirre tiene la responsabilidad de hacer de Aaron Mayol un elemento importante para el Valencia no solo en esta temporada, sino para las que siguen. Además, de llevar un buen camino podría concretarse como una gran venta para el balompié ibérico.

¿Cuál es el costo de la plantilla del Valencia para este torneo?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el Valencia es la décima plantilla más costosa de la liga española al valer alrededor de 156 millones de euros. En este aspecto, el equipo de Javier Aguirre tiene en Aaron una joyita que vale cinco millones de euros.