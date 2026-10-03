El mensaje de Álvaro Fidalgo que ilusiona a todos los aficionados del Club América

Álvaro Fidalgo volvió a hablar sobre el Club América durante la concentración de la Selección Mexicana y dejó una declaración que rápidamente tomó relevancia e ilusionó a los aficionados azulcremas. Asimismo, declaró que todos en el grupo creían que le iban a ganar a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El jugador del Real Betis, quien recibió un mensaje emotivo de las Águilas, fue cuestionado sobre un posible retorno a México y confirmó para Azteca Deportes que sí contempla esa posibilidad en algún momento, aunque también aclaró que quiere permanecer mucho tiempo en España.

Fidalgo sí contempla esa posibilidad en algún momento, aunque también aclaró que quiere permanecer mucho tiempo en España.|@alvarofidalgo

El mensaje que ilusiona al América

El mediocampista reconoció que le gustaría regresar a las Águilas en algún momento de su carrera, pero también negó que haya existido un acuerdo en verano para regresar. El futbolista también explicó que actualmente busca consolidarse en el futbol europeo y permanecer en España durante un periodo más prolongado.

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El propio jugador descartó las versiones que apuntaban a un regreso inmediato y señaló que todavía tiene tiempo por delante con el Real Betis.

Del Club América al Real Betis

La salida del seleccionado mexicano ocurrió a finales de enero de 2026, después de 5 años en la institución. El 1 de febrero confirmó públicamente su incorporación al Real Betis y explicó que regresar a España representaba un paso importante dentro de su trayectoria profesional.

Durante su estancia en México, el nacido en Asturias formó parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del conjunto capitalino. Fidalgo consiguió 5 títulos con la camiseta azulcrema, entre ellos el tricampeonato de Liga BBVA MX, obtenido en los torneos Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

¿Cómo le va a Fidalgo en el Real Betis?

Desde su llegada, el mediocampista suma 16 partidos oficiales con el conjunto sevillano y acumula un gol. Sin embargo, en esta nueva campaña suma 3 partidos con el Real Betis:

