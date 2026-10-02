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Cuál es el sueldo de Jorge Jesús, DT de Portugal: esta sería la cifra que gana al año

Un diario alemán hizo trascender los salarios de los seleccionadores y se conoció el de Jorge Jesús, entrenador de Portugal

Cuál es el sueldo de Jorge Jesús, DT de Portugal: esta sería la cifra que gana al año

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras Jorge Jesús atraviesa una polémica con Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal, también aparece entre los entrenadores de selecciones mejor pagados del mundo. De acuerdo con cifras difundidas por Bild, el director técnico portugués tendría un salario de 4 millones de euros al año.

El acuerdo de Jorge Jesús con la Federación Portuguesa de Futbol (que busca las paces con Cristiano Ronaldo) contempla un vínculo hasta el verano de 2030. La cifra individual exacta puede variar según cómo se contabilice el contrato y su cuerpo técnico, pero los 4 millones de euros anuales son los utilizados en el ranking internacional que lo coloca en el sexto lugar.

Jorge Jesús nuevo DT Portugal
Jorge Jesús fue presentado como nuevo entrenador de Portugal|Crédito: @selecaoportugal / X

El sueldo de Jorge Jesús como DT de Portugal

Según el listado difundido por Bild, Jorge Jesús recibe 4 millones de euros por temporada y aparece por detrás de Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel y Luis de la Fuente. De esta manera, el entrenador portugués también supera en esa clasificación a figuras como Zinedine Zidane, Xavi Hernández y Lionel Scaloni.

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Su contrato con Portugal representa además su regreso al futbol de selecciones después de su etapa en el Al-Nassr, donde había percibido un salario considerablemente mayor. El sitio A Bola informó que el vínculo con la FPF fue acordado por valores similares al contrato de Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús
|Especial

¿Qué pasó entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo?

La relación entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo se deterioró después del partido ante Noruega. CR7 comenzó ese encuentro como suplente y no ingresó. Ronaldo realizó el calentamiento, pero finalmente no ingresó al campo, mientras Gonçalo Ramos marcó el gol del triunfo portugués.

Después del episodio, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, intervino y se reunió con ambos para intentar acercar las posiciones. La conversación fue descrita como tranquila, pero la situación volvió a tensarse después de una conferencia de prensa de Jorge Jesús.

Finalmente, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y aseguró que explicará “a su debido tiempo” las razones de su decisión. Ahora, la Federación busca que el conflicto no termine con la trayectoria internacional de CR7.

Reportes de la prensa portuguesa señalan que se intentará organizar un nuevo encuentro entre el delantero y Jorge Jesús para buscar un consenso y mantener al histórico atacante dentro de la Selección de Portugal.

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