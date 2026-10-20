FC Juárez vs Atlante: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

La actividad de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX arranca este martes 20 de octubre con un choque de alta tensión en la frontera. Los Bravos de FC Juárez reciben a los Potros de Hierro del Atlante en el Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes, con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

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¿A qué hora y dónde ver FC Juárez vs Atlante EN VIVO y GRATIS?

El partido dará inicio a las 19:00 horas (Tiempo del Centro de México). La transmisión por Azteca 7 comenzará a las 18:50 horas, pero podrás ver un live previo a las 18:20 horas a través de Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, sitio y app de Azteca Deportes.

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¿Cómo llegan Juárez y Atlante para este partido?

La campaña parece no tener salvación para FC Juárez. El conjunto fronterizo se ubica en el último puesto de la clasificación con apenas cuatro puntos y está garantizado a finalizar la jornada en el fondo de la tabla independientemente del resultado, tras haber perdido en diez de sus doce encuentros disputados (G1, E1, P10).

Gran parte de esta debacle se debe a su retaguardia, la cual se consolida como la peor defensa del certamen con 31 goles encajados, en gran medida golpeada tras ser goleada 5-0 por Cruz Azul en su actuación más reciente. Sin embargo, los Bravos apuestan a una reacción en su territorio, recordando que sus únicos cuatro puntos del torneo los consiguieron precisamente en sus últimos dos compromisos en calidad de local.

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Por su parte, la vuelta de Atlante a la máxima categoría del futbol mexicano no ha ido como se esperaba. Los Potros de Hierro inician la jornada en el antepenúltimo lugar general con 11 unidades, luego de registrar derrotas consecutivas por primera vez en la campaña.

El ataque azulgrana atraviesa momentos complicados: solo su rival de turno ha anotado menos goles que el Atlante (13) en este Apertura 2026. Además, al considerar que no han podido mantener su portería en cero jugando como visitantes en lo que va del torneo (G1, E2, P3), las desatenciones defensivas podrían costarle caro en esta nueva visita.

