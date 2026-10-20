Juegos de la Liga BBVA MX HOY martes 20 de octubre: partidos de la Jornada 13 del Apertura 2026

Este martes 20 de octubre inicia la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con cuatro encuentros donde la obtención o perdida de puntos podrían ser determinante para poderse meter a la Liguilla. Dos de estos partidos los podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

El Debut de Rafa Márquez | La Nueva Era | Capítulo 3

Guadalajara vs Necaxa | Estadio Akron | 18:07 horas

La actividad de la Jornada 13 arranca en la Perla Tapatía. Guadalajara se mide ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Akron, en un duelo crucial para las aspiraciones de ambos clubes rumbo a la fase final.

El Rebaño Sagrado salta a la cancha con la urgencia de hacer valer su localía y reencontrarse con la victoria ante su afición. Enfrente, la escuadra hidrocalida buscará plantar un bloque defensivo ordenado para dar la sorpresa y rescatar puntos en territorio ajeno.

Atlético de San Luis vs Querétaro | Estadio Libertad Financiera | 19:00 horas

El orgullo regional se pone en juego en una edición más del Clásico de la 57. El Atlético de San Luis choca ante los Gallos Blancos de Querétaro. Los potosinos buscan aprovechar la localía para escalar posiciones, mientras que la visita necesita sumar para afianzarse en zona de fase final.

Juárez vs Atlante | Estadio Olímpico Benito Juárez | 19:00 horas

El conjunto de Juárez se enfrenta al Atlante en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos quieren hacer valer el peso de la frontera ante un equipo azulgrana batallador que busca rescatar unidades fuera de casa. El partido lo podrás ver a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

VE AQUÍ EL PARTIDO JUÁREZ VS ATLANTE

TE PUEDE INTERESAR:



Tigres vs León | Estadio Universitario | 21:10 horas

La actividad de la fecha doble continúa con un imperdible choque de fieras en el Estadio Universitario. Tigres se mide ante el León. La escuadra regiomontana busca afianzarse en la parte alta de la tabla, mientras que la Fiera necesita rescatar puntos en una aduana implacable para mantenerse en la pelea por el pase a la Liguilla. También podrás ver el encuentro a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

VE AQUÍ EL PARTIDO TIGRES VS LEÓN

