Juegos de la Liga BBVA MX Femenil HOY domingo 18 de octubre: partidos de la Jornada 11 del Apertura 2026
Conoce los importantes duelos del día de hoy, domingo 18 de octubre, en acciones del balompié femenil del país, tras el parón de Fecha FIFA
Hoy domingo 18 de octubre, las acciones de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil continúan con partidos que prometen emociones.
Tras la pausa de la Fecha FIFA, las acciones del balompié femenil continúan. La actividad comienza al mediodía con el enfrentamiento entre Pumas y Atlas a las 12:00 horas desde CU. Posteriormente, el Atlético de San Luis recibirá al FC Juárez en punto de las 17:00 horas.
Más tarde, Tigres se medirá ante Querétaro a las 18:06 horas, y para cerrar la jornada dominical, el América enfrentará a Pachuca a las 19:00 horas desde el mini estadio del Nido en Coapa.
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Actividad de la Selección Mexicana Femenil
La Selección Mexicana Femenil terminó la Fecha FIFA de octubre con un saldo de una victoria y una derrota tras una serie de dos partidos de preparación frente a Jamaica. En el primer duelo, disputado el 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el conjunto caribeño se llevó el triunfo con un marcador final de 4 a 3.
Para el segundo compromiso, llevado a cabo el 13 de octubre en el Estadio La Corregidora de Querétaro, el equipo dirigido por Pedro López se quedó con la victoria por 3 a 1. Las anotaciones del conjunto tricolor en este encuentro fueron conseguidas por Maricarmen Reyes y Lizbeth Ovalle.
Estos juegos sirvieron como preparación rumbo a su próximo compromiso programado para el 28 de noviembre. En esa fecha, el equipo mexicano se medirá ante la selección de Haití en el Texas Health Mansfield Stadium, partido donde disputarán el boleto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.
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Así va la tabla de la Liga MX Femenil
Grupo A
- Monterrey - 30 puntos
- Tigres UANL - 25 puntos
- Toluca - 22 puntos
- FC Juárez - 21 puntos
- Santos Laguna - 15 puntos
- Cruz Azul - 15 puntos
- León - 12 puntos
- Atlante Fútbol Club Femenil - 7 puntos
- Querétaro - 6 puntos
Grupo B
- América - 25 puntos
- Guadalajara - 21 puntos
- Atlético San Luis - 19 puntos
- Pumas - 13 puntos
- Atlas - 12 puntos
- Pachuca - 10 puntos
- Tijuana - 10 puntos
- Puebla - 4 puntos
- Necaxa - 0 puntos
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