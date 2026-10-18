Juegos de la Liga BBVA MX Femenil HOY domingo 18 de octubre: partidos de la Jornada 11 del Apertura 2026

Hoy domingo 18 de octubre, las acciones de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil continúan con partidos que prometen emociones.

Tras la pausa de la Fecha FIFA, las acciones del balompié femenil continúan. La actividad comienza al mediodía con el enfrentamiento entre Pumas y Atlas a las 12:00 horas desde CU. Posteriormente, el Atlético de San Luis recibirá al FC Juárez en punto de las 17:00 horas.

Más tarde, Tigres se medirá ante Querétaro a las 18:06 horas, y para cerrar la jornada dominical, el América enfrentará a Pachuca a las 19:00 horas desde el mini estadio del Nido en Coapa.

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Actividad de la Selección Mexicana Femenil

La Selección Mexicana Femenil terminó la Fecha FIFA de octubre con un saldo de una victoria y una derrota tras una serie de dos partidos de preparación frente a Jamaica. En el primer duelo, disputado el 9 de octubre en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el conjunto caribeño se llevó el triunfo con un marcador final de 4 a 3.

Para el segundo compromiso, llevado a cabo el 13 de octubre en el Estadio La Corregidora de Querétaro, el equipo dirigido por Pedro López se quedó con la victoria por 3 a 1. Las anotaciones del conjunto tricolor en este encuentro fueron conseguidas por Maricarmen Reyes y Lizbeth Ovalle.

Estos juegos sirvieron como preparación rumbo a su próximo compromiso programado para el 28 de noviembre. En esa fecha, el equipo mexicano se medirá ante la selección de Haití en el Texas Health Mansfield Stadium, partido donde disputarán el boleto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.

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Así va la tabla de la Liga MX Femenil

Grupo A

Monterrey - 30 puntos

Tigres UANL - 25 puntos

Toluca - 22 puntos

FC Juárez - 21 puntos

Santos Laguna - 15 puntos

Cruz Azul - 15 puntos

León - 12 puntos

Atlante Fútbol Club Femenil - 7 puntos

Querétaro - 6 puntos



Grupo B

América - 25 puntos

Guadalajara - 21 puntos

Atlético San Luis - 19 puntos

Pumas - 13 puntos

Atlas - 12 puntos

Pachuca - 10 puntos

Tijuana - 10 puntos

Puebla - 4 puntos

Necaxa - 0 puntos



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