Esta es la temible relación entre bajar de peso y el envejecimiento acelerado

Mucho se ha hablado de la forma en cómo las nuevas generaciones le han dado una mayor importancia a su apariencia física, por lo que el tema de bajar de peso se ha vuelto fundamental para estas personas, sobre todo, en este cierre de año para comenzar el 2027 de la mejor forma posible.

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Sin embargo, en este deseo de bajar de peso muchas personas cometen errores de consideración como lo son el uso de los productos milagro o dietas por demás estrictas que, lejos de ayudar en este proceso de adelgazamiento, aumentan el aceleramiento del envejecimiento.

¿Cuál es la relación entre bajar de peso y el envejecimiento acelerado?

Bajar de peso de forma rápida puede generar que sea la masa muscular la que se pierda y no la grasa corporal, hecho que, a su vez, puede traer consigo distintas partes en el cuerpo e, incluso, la caída de cabello en hombres y mujeres por igual sin importar demasiado la edad.

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En otras palabras, la reducción acelerada del peso sin el consentimiento de un expertos en la materia no solo afecta la masa muscular, sino que también puede dejar un exceso de piel en ciertas partes del cuerpo, modificar el volumen facial y, a su vez, hacer que la persona luzca de mayor edad.

En esencia, la necesidad por bajar rápidamente de peso sin un sustento médico o profesional puede generar distintos problemas como el ya mencionado, así como otros como el conocido efecto rebote o la suplantación de una dieta adecuada que no se pueda seguir durante un tiempo considerable.

¿Qué tan importante es una buena alimentación para bajar de peso?

Dicho lo anterior, expertos en la materia consideran fundamental el acompañamiento de un nutriólogo o un médico al momento de realizar una dieta para bajar de peso. Además, se sugiere la actividad física diaria de acuerdo con los estándares que se tengan; es decir, el paso y la altura.