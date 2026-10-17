Juegos de la Liga BBVA MX HOY sábado 17 de octubre: partidos de la Jornada 12 del Apertura 2026

Cinco encuentros se juegan este sábado 17 de octubre de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX donde seis de los ochos equipos que se encuentran en puesto de Liguilla participan este día.

Atlante vs Pumas | Resumen y Goles | Highlights | J12 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Santos Laguna vs Querétaro - Estadio Corona - 17:00 horas

Santos Laguna recibe a Querétaro en un choque de alto calibre tras dar un giro de 180° a su torneo. Luego de iniciar sin ganar en siete fechas, los Guerreros encadenan cuatro victorias en fila, la última 1-2 ante San Luis, y están a solo dos puntos de los playoffs, respaldados por una zaga que en casa solo encajó el 18.7 % de sus goles. Enfrente están los Gallos Blancos, a un punto del liderato tras vencer 2-0 a Atlante. Invicto como visitante y con la mejor defensa del Apertura (solo 8 goles recibidos), Querétaro expondrá su solidez ante un resurgido Santos.

Guadalajara vs Tigres - Estadio Akron - 17:07 horas

El conjunto del Guadalajara busca reencontrarse con la victoria tras un mes complicado (E2, P1) donde tropezó en los clásicos ante América y Atlas, cediendo la cima aunque manteniéndose entre los primeros cinco puestos. Los dirigidos por Gabriel Milito intentarán hacerse fuertes en el Akron tras caer 0-2 ante Querétaro en su última aparición local. Por su parte, los Tigres de Víctor Manuel Vucetich llegan revitalizados con dos triunfos al hilo, el último 3-2 sobre Toluca, con la misión de sumar tres puntos clave rumbo a los playoffs. Sin embargo, los felinos sufren a domicilio: no han ganado como visitantes esta campaña y acumulan tres partidos seguidos sin marcar a domicilio.

León vs América - Estadio León - 19:00 horas

El León recibe al América con la firme misión de mantener su paso ascendente en el Top 5. Los esmeraldas, con cuatro partidos sin perder y cuatro victorias en cinco duelos como locales, buscan repetir la dosis tras vencer a las Águilas en la Leagues Cup. En la vereda opuesta, el conjunto de Guillermo Almada marcha como líder general a pesar de haber perdido el invicto, aunque registra un triunfo en sus últimos tres compromisos. Con un sólido historial reciente en el Bajío y la cima en juego, el Nou Camp promete un enfrentamiento electrizante de pronóstico reservado.

Toluca vs Atlético de San Luis - Estadio Nemesio Díez - 19:00 horas

Toluca salta al Nemesio Díez con la urgencia de romper una racha de tres partidos sin triunfar, tras caer 3-2 frente a Tigres. Pese al tropiezo, los Diablos Rojos se mantienen en los puestos altos de la tabla afianzados en una temible capacidad goleadora de 24 tantos en sus últimos diez compromisos. Enfrente se presenta un irregular Atlético de San Luis que viene de tropezar 2-1 ante Santos Laguna. Los potosinos deberán ajustar su línea defensiva, la cuarta peor del torneo con 20 goles recibidos, si pretenden frenar el vendaval ofensivo escarlata en su propio infierno.

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Cruz Azul vs Juárez - Estadio Banorte - 21:10 horas

Cruz Azul se prepara para recibir a FC Juárez tras rescatar un trepidante 3-3 ante Pumas. Pese a hilar tres juegos sin ganar y mostrar vulnerabilidades defensivas (21 goles encajados), La Máquina presume la segunda mejor ofensiva del Apertura con 22 tantos y tres duelos invicto en casa (G2, E1). Por su parte, la realidad de Bravos es crítica: sotaneros generales con nueve derrotas en 11 fechas, la peor zaga (26 recibidos) y el ataque más endeble (ocho anotados). Sin conocer la victoria como visitante en el torneo (P5), Juárez enfrenta una dura prueba ante el vigente campeón.

