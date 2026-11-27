Los cuartos de final de ida de la Liguilla del torneo Apertura 2026 finalmente se han disputado, por lo que los ocho equipos involucrados afilan armas para disputar la vuelta este fin de semana. Uno de ellos es Cruz Azul, escuadra que defiende el título obtenido hace menos de seis meses ante Pumas.

El Cruz Azul de Joel Huiqui buscará su pase a la ronda semifinal este domingo cuando reciba en su cancha a los Esmeraldas de León, equipo que se ubicó en el séptimo lugar de la clasificación general y al que goleó en la ida por 4-0. Ahora bien, ¿qué ventaja tienen los celestes que los podría ayudar a buscar su pase a la siguiente fase?

¿Cuál es el dato que Cruz Azul tiene y lo hace favorito sobre León en esta vuelta?

Lo primero a tener en cuenta es que Cruz Azul terminó en segundo lugar de la clasificación general en el torneo regular al acumular un total de 32 unidades, esto después de acumular diez victorias, dos empates y cinco derrotas, así como 37 goles a favor por 27 tantos en contra.

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Puntos como local por equipo en el Apertura 2026.



19 Tijuana

19 Guadalajara

16 Santos Laguna

16 Cruz Azul

14 Toluca

14 Monterrey

14 León

14 Tigres

13 América

10 Necaxa

9 Pachuca

9 Atlas

8 Pumas

8 Querétaro

8 Atlético San Luis

8 Juárez

7 Puebla

6 Atlante pic.twitter.com/g0M1INQL8g — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) November 23, 2026

En ese sentido, vale decir que, de las 32 unidades obtenidas, 16 fueron en calidad de local; es decir, la mitad. De hecho, Cruz Azul fue el tercer equipo que más puntos hizo en su casa, siendo superado solamente por Xolos de Tijuana con 19 y por las Chivas del Guadalajara, igual con 19.

León, por su parte, únicamente registró 12 puntos cada que salía de su hogar, por lo que si la lógica impera Cruz Azul obtendrá el triunfo de la misma forma que ocurrió en la temporada regular, cuando los Esmeraldas cayeron 2-1 en la visita que hicieron a la capital del país hace unas semanas.

¿Cuándo y a qué hora será el partido de vuelta entre Cruz Azul y León?

Cruz Azul y León definirán al último invitado a la ronda semifinal de este torneo Apertura 2026, por lo que celestes y esmeraldas ya conocerán al rival al que enfrentarían en la siguiente fase. Recuerda que el juego se llevará a cabo este domingo, en la cancha del Estadio Banorte, a las 21:00 horas.