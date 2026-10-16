De Kevin Owens, pasando por Penta y El Hijo de Fishman: luchadores que aplican devastadores PACKAGE PILEDRIVER

El package piledriver es un castigo que pertenece a las variantes del martinete, el cual se le atribuye a la estrella de la WWE Kevin Owens quien a su vez inspiró a Penta Zero Miedo a aplicarlo y volver parte de sus movimientos. Es también el tipo de evolución que ha aceptado El Hijo de Fishman, le realizó a El Búho con el que lamentablemente perdió la vida el veterano juez de los encordados.

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¿Cómo es un package piledriver, castigo peligroso del wrestling?

El package piledriver es un castigo estilo martinete, en el que el luchador que realiza el movimiento, aprisiona la cabeza del rival entre sus piernas y busca alcanzar sus piernas a la altura de los muslos, con la intención de poder tener un agarre que evolucione a una cargada que visualmente es espectacular.

Una vez que el cuerpo del rival está 'empaquetado' y en el aire el luchador puede dejarse caer o bien puede realizar una especie de salto con lo que se vuelve aún más llamativo pero en esa medida más peligroso, pues la energía que se despliega es mayor sumado al peso y la dirección.

En la lucha libre y en wrestling, estos movimientos finales buscan claramente definir una lucha, sin embargo, dentro del espectáculo de la lucha libre existen formas de 'cuidar' al contrincante pues se trata de un combate que tiene sus códigos, y no con la intención real y legítima de lastimarlos.

Sin embargo, un movimiento en falso, un resbalón o algún accidente que se sucite en el duelo puede crear lesiones graves o hasta la muerte que fue lo que lamentablemente ocurrió durante la primer semana de octubre en Hidalgo, cuando Fishman sometió a un réferi de 75 años con un movimiento de ese calibre en el que el cuerpo cayó a la lona y del cual no se pudo levantar.

"Fue un package piledriver, no martinente", aclaró en su reciente conferencia de prensa Fishman en la que aclaró todas las dudas y preguntas y subrayó que jamás quiso lastimar ni mucho menos quitarle la vida a El Búho.

Penta Zero Miedo, revela que él se inspiró en Kevin Owens para ahcer el package piledriver

El luchador Penta Zero Miedo indicó en una entrevista, que en su versión del package piledriver llamado penta driver, se inspiró en Kevin Owens y de hecho, explicó que a su arribo a WWE se lo comentó a la estrella de esta empresa.

Curiosamente, en el repertorio de Penta, ganador del money in the bank 2026 ese castigo el package ya no se ha visto, teniendo más apariciones el 'destructor mexicano' o el 'sacrificio'.