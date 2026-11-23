El arranque de la fiesta grande del futbol mexicano ya tiene su cruce estelar definido y el conjunto azulcrema deberá sortearlo con un obstáculo sensible en su plantilla. Tras cerrar la fase regular de la Liga BBVA MX frente a Tigres, América pondrá la mira directamente en Rayados de Monterrey, rival que selló su boleto en la agonía de la fecha diecisiete tras imponerse como visitante ante Pumas.

Para este choque de Cuartos de Final del Apertura 2026, el estratega Guillermo Almada pretende dar un golpe de autoridad que reencamine el funcionamiento colectivo. Sin embargo, el cuerpo técnico ya asume que no podrá contar con una de sus piezas más desequilibrantes en el mediocampo ofensivo.

Raphael Veiga, la baja confirmada de América en la Liguilla del Apertura 2026

La ausencia ratificada en Coapa lleva el nombre de Raphael Veiga. El mediocampista brasileño no logrará recuperarse a tiempo de la intervención quirúrgica en el hombro a la que fue sometido semanas atrás, motivo por el cual queda descartado tanto para la eliminatoria frente al cuadro regiomontano como para una eventual continuidad de las Águilas en la fase final.

Actualmente, el futbolista continúa realizando trabajos de rehabilitación en Brasil y su ciclo en la institución parece haber llegado a su fin. Todo apunta a que el volante ya disputó sus últimos minutos con la camiseta azulcrema, por lo que en los próximos días regresará a México únicamente para despedirse formalmente de sus compañeros antes de rescindir su vínculo en diciembre.

Las opciones que tiene Almada para suplir a Veiga vs Rayados

Ante este panorama irreversible, la responsabilidad de generar juego en el último tercio recaerá nuevamente sobre Carlos Álvarez. El atacante español parte como el principal candidato para ocupar el puesto vacante en la ofensiva titular desde el silbatazo inicial ante Monterrey.

En caso de que el cuerpo técnico necesite modificar el dibujo táctico durante la serie, Almada cuenta con una variante de peso en el banquillo: apostar por un esquema de doble centrodelantero, sumando a Miguel Borja junto a Henry Martín para ganar presencia en el área rival.